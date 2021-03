Vaccin anti-Covid: critiqué aux Etats-Unis, AstraZeneca s’engage à publier des données plus récentes

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca a promis mardi de publier, dans les prochaines 48 heures, des résultats plus complets et “cohérents” avec les données de ses essais cliniques après des critiques du régulateur américain sur les données remontant à avant le 17 février, communiquées la veille au sujet de ses essais sur son vaccin anti-Covid aux États-Unis.

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), relevant du département américain de la Santé, avait publié auparavant une déclaration exprimant des inquiétudes sur le fait que le laboratoire suédo-britannique pourrait avoir utilisé des “informations obsolètes” qui “pourraient avoir fourni une vue incomplète des données d’efficacité.”

L’Institut a exhorté la société à travailler avec le Conseil indépendant de surveillance des données et de la sécurité pour “examiner et s’assurer que les données d’efficacité les plus précises et les plus à jour soient rendues publiques aussi rapidement que possible.” Dans sa réaction, AstraZeneca s’est engagé à partager son analyse principale qui est “compatible avec l’analyse intermédiaire”.

Le directeur de l’Institut américain, le Dr Anthony Fauci, a minimisé la portée de cette divergence sur les données, estimant que “c’est très probablement un très bon vaccin”.

“Les données sont assez bonnes, mais quand ils les ont mises dans le communiqué de presse, elles n’étaient pas tout à fait exactes”, a déclaré le Dr Fauci sur la chaîne ABC.

Selon les résultats de son essai de phase 3 aux États-Unis, annoncés lundi, le groupe pharmaceutique assure que son vaccin contre le coronavirus, mis au point par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, s’est avéré efficace à 79% pour prévenir les cas symptomatiques de Covid-19 et à 100% contre la maladie grave et l’hospitalisation.

Réalisé sur plus de 32.000 participants, cet essai a montré que le vaccin était bien toléré et n’a identifié aucun problème de sécurité, a déclaré la société.

Un comité indépendant “n’a constaté aucune augmentation du risque de thrombose ou d’événements caractérisés par une thrombose parmi les 21.583 participants ayant reçu au moins une dose du vaccin”, selon AstraZeneca.

Les nouvelles données proviennent d’un essai clinique de phase 3 mené aux États-Unis, au Chili et au Pérou. AstraZeneca indique qu’elle prévoit de soumettre les résultats à un journal scientifique pour un examen par les pairs.

Le président de l’unité commerciale bio-pharmaceutique d’AstraZeneca, Ruud Dobber, a déclaré lundi sur CNBC que la société prévoyait de demander une autorisation d’utilisation d’urgence à l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) dans la première quinzaine d’avril. En cas d’autorisation, il sera le quatrième vaccin Covid-19 disponible aux États-Unis.

Avec MAP