Vaccin anti-Covid : “il était nécessaire d’attendre les autorisations, même si certains ont considéré cela comme une sorte de retard” (Ait Taleb)

A l’occasion d’un webinaire sur la campagne de vaccination anti-Covid, organisé par la Société Marocaine des Sciences Médicales (SMSM), le jeudi 7 janvier, sur le thème “Tous mobilisés pour le succès de la campagne nationale de vaccination contre Covid 19”, une allocution du ministre de la Santé a été lue en en son nom.

“Les préparatifs vont bon train pour le lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19”, selon le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb, en rappelant que la vaccination reste la seule solution pour surmonter la crise sanitaire et ses conséquences.

A cet effet, des étapes importantes ont été franchies, notamment en ce qui concerne le stade des essais cliniques et à travers le suivi de la situation de manière scientifique afin que “le Maroc offre à ses citoyens un vaccin sûr et efficace”, indiquant que pour atteindre ce résultat, “il était nécessaire d’attendre les autorisations, même si certains ont considéré cela comme une sorte de retard”.

Le succès de la campagne nationale de vaccination est donc une priorité nationale. Dans ce sillage, le ministre a précisé que “c’est pourquoi toutes les mesures nécessaires ont été prises pour atteindre cet objectif”. Et d’ajouter : “une série de précautions ont été adoptées en vue d’éviter la transmission de l’infection lors de l’opération de vaccination qui sera supervisée par des professionnels de la santé, outre la constitution de commissions centrales et régionales pour le contrôle immédiat lors de la réception des doses de vaccin et à postériori pour le suivi de la situation pour une protection globale”.

Par ailleurs, plus de 3000 points de vaccination ont été mis en place, et les hôpitaux universitaires assureront, de leur côté, le vaccin des professionnels qui y travaillent, “comme c’est le cas pour l’hôpital universitaire Ibn Rochd, qui compte 6000 professionnels de santé, ainsi que les unités mobiles qui contribueront également à la réussite de ce chantier national”, a-t-il fait savoir, en rappelant l’importance des mesures préventives qui doivent être respectées jusqu’à l’achèvement de la période de l’opération avec ses deux phases.