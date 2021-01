Vaccin anti-covid19 : les Marocains sont-ils satisfaits de la campagne de vaccination ?

Les Marocains ont accueilli avec satisfaction l’opération de vaccination. Toutes les régions se sont mobilisées et ont commencé la procédure d’inscription pour profiter du vaccin AstraZeneca, en attendant l’arrivée du vaccin chinois.

À ce jour, sur les réseaux sociaux notamment, la réaction des Marocains a été positive. Depuis la livraison du vaccin britannique, la plupart des pages marocaines connues ont collaboré, de façon efficace et interactive, pour entamer la campagne de vaccination anti-covid19.

Les réseaux sociaux sont désormais un acteur de communication fort dans plusieurs régions. Des spécialistes, des médecins, des délégations et d’autres responsables ont communiqué à travers leurs pages sociales les informations liées aux personnes ciblées et la procédure de la prise des rendez-vous,… Et ce en vue de sensibiliser les citoyens dans l’ensemble du Royaume et combler le vide qu’a laissé la politique de communication du ministère de la Santé.

Rappelons qu’à partir de dimanche dernier, le site internet (www.liqahcorona.ma) a été ouvert aux groupes d’âge cibles. Il offre la possibilité d’ailleurs de signaler d’éventuelles réactions indésirables. Aujourd’hui, le vaccin anti-covid19 est sur toutes les lèvres au Maroc.

Il est vrai que le retard enregistré quant aux délais de livraison et l’apparition de la nouvelle variante sur le sol marocain ont suscité le mécontentement des citoyens. Mais en guise d’apaisement, le Chef de gouvernement, Saâdeddine El Otmani, a imputé la faute, aux deux laboratoires fabricants des vaccins… L’essentiel est que le vaccin est enfin là et cette arrivée est bien accueillie.