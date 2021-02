Vaccination anti-Covid-19: Le bilan quotidien communiqué à partir du 1-er février

Le ministère de la Santé a annoncé qu’il communiquera le bilan quotidien de la campagne de vaccination anti-Covid-19, à partir de lundi à 18h00.

Ce bilan sera communiqué dans le cadre du bulletin quotidien des résultats de la surveillance épidémiologique de Covid-19, précise le ministère dans un communiqué.

Ce bulletin est accessible via les portails www.covidmaroc.ma et www.liqahcorona.ma et les pages du ministère dans les réseaux sociaux, a fait savoir le communiqué.

Cette décision s’inscrit dans le plan de communication relatif à la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, affirme-t-on.

( Avec MAP )