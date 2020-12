Vaccination contre la Covid-19 : Les préparatifs vont bon train à Fès-Meknès

Les préparatifs vont bon train dans la région Fès-Meknès pour le lancement de la campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus (Covid-19).

Dans ce cadre, le Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, accompagné d’une importante délégation, a effectué jeudi une visite à un entrepôt, mis en place et équipé par le ministère de la santé, pour stocker les doses de vaccin contre la Covid19.

Le Wali a été également informé des préparatifs de la direction régionale de la santé et du dispositif nécessaire pour recevoir les doses de vaccin contre Covid19, tels que les entrepôts de stockage, les chambres froides, les réfrigérateurs et les sacs isolants thermiques, étant donné que le vaccin nécessite une certaine température et des conditions de stockage particuliers.

Dans l’attente de la réception des premières doses du vaccin anti-Covid19, les autorités sont à pied d’œuvre pour lancer l’opération de vaccination qui sera d’une durée ne dépassant pas trois mois.

La vaccination prévue en deux temps, soit deux doses séparées de 21 jours, ciblera en premier lieu les agents en première ligne, notamment le personnel de la santé, les autorités publiques, les services de sécurité et le personnel du secteur de l’éducation nationale. Ensuite, elle touchera les autres catégories de citoyens en fonction de leur âge.

Afin d’assurer la gestion de cette campagne nationale, un système informatique a été adopté pour permettre l’inscription préalable et la prise de rendez-vous, sachant que l’inscription est automatique pour les porteurs de la Carte d’identité nationale ou du titre de résidence.

Au niveau territorial, la stratégie du ministère prévoit la mise en place d’une commission technique conjointe où sont représentés les ministères de l’Intérieur et de la Santé, laquelle commission se réunit de manière périodique pour préparer l’opération et vérifier ses aspects opérationnels.

La campagne nationale de vaccination est une véritable réponse à la pandémie avec comme objectif d’atteindre un taux de couverture d’au moins 80pc, nécessaire pour assurer l’immunité collective et progresser vers un retour à la vie normale.

( Avec MAP )