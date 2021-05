Vaccins anti-Covid : L’OMS salue le soutien américain à la levée des brevets

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué la décision des Etats-Unis de soutenir la levée des barrières liées aux brevets des vaccins anti-Covid-19 en vue d’augmenter la capacité de production à travers le monde.

“C’est un moment monumental dans la lutte contre le Covid-19“, a réagi sur Twitter, M. Tedros, relevant que “l’engagement de (Joe Biden et de la représentante commerciale américaine Katherine Tai) à soutenir la renonciation aux protections de propriété intellectuelle sur les vaccins est un exemple frappant du leadership des États-Unis pour relever les défis de la santé mondiale“.

Le directeur général de l’OMS avait exhorté à plusieurs reprises le monde à soutenir une proposition soumise à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en octobre de l’année dernière et plaidant pour une dérogation aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins anti-Covid.

→ Lire aussi : AU COEUR DE LA PANDÉMIE, LE PATRON DE L’OMS CANDIDAT À SA RÉELECTION

“Il s’agit d’une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie de Covid-19 exigent des mesures extraordinaires”, a souligné mercredi Mme Tai, ajoutant que “l’administration croit fermement en la protection de la propriété intellectuelle, mais pour mettre fin à cette pandémie, elle soutient la renonciation à ces protections pour les vaccins Covid-19.”

Ce revirement dans la position de l’administration Biden intervient après une montée de la pression dans ce sens de la part de nombreux démocrates du Congrès.

Mme Tai a ajouté que les États-Unis prendraient part aux pourparlers de l’OMC sur la question, ajoutant que “ces négociations prendront du temps étant donné la nature consensuelle de l’institution et la complexité des questions en jeu.“

Outre la levée des barrières liées aux brevets, de plus en plus de voix s’élèvent aussi en faveur du transfert de technologie, sous forme de savoir-faire technique et du personnel pour booster la production et améliorer l’offre des vaccins.

( Avec MAP )