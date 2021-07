Vaccins: une nouvelle réunion à l’OMC s’achève sans avancée sur une levée temporaire des brevets

Une nouvelle réunion tenue mardi à l’Organisation mondiale du commerce s’est terminée sans qu’aucune décision ne soit prise au sujet d’une levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid pour augmenter leur production.

Les Etats membres se sont réunis au siège de l’organisation à Genève, sans parvenir à un consensus, a annoncé à la presse le porte-parole de l’OMC, Keith Rockwell.

“C’est un sujet qui suscite beaucoup d’émotions et il n’est pas question d’arrêter d’en discuter“, a-t-il ajouté.

Une nouvelle rencontre informelle aura lieu début septembre, avant une réunion officielle les 13 et 14 octobre. Depuis octobre, l’OMC est confrontée à des appels en faveur de la suppression temporaire des protections de la propriété intellectuelle, afin de stimuler la production dans les pays en développement et de remédier aux inégalités criantes en matière d’accès aux vaccins.

→ Lire aussi : Un vaccin contre le paludisme dans le viseur de BioNTech

Cette idée a longtemps rencontré une opposition farouche de la part des géants pharmaceutiques, au nom de leur effort financier dans la recherche, et de leurs pays d’accueil, pour qui les brevets ne représentent pas le frein majeur à l’augmentation de la production de vaccins, et qui craignent qu’une telle mesure ne finisse par nuire à la capacité d’innovation.

Les accords au sein de l’OMC doivent recevoir le soutien par consensus de tous les 164 Etats membres.

Keith Rockwell a souligné que tous les Etats membres avaient insisté sur la nécessité d’augmenter la production de vaccins dans les meilleurs délais, mais qu’ils n’étaient pas d’accord sur le meilleur moyen d’y parvenir.

Les pays européens sont hostiles à la levée temporaire des brevets.

Plus de 3,93 milliards de doses de vaccins anti-Covid ont d’ores et déjà été injectées dans le monde, mais seulement 0,3% de ce total a été administré dans les 29 pays les plus pauvres du monde, où se trouve pourtant 9% de la population mondiale.

“Augmenter la production dans les pays en voie de développement pour que davantage de doses de vaccins soient injectées en Afrique, en Amérique latine et en Asie est d’une importance critique” pour tous les membres de l’OMC, a souligné le porte-parole de l’organisation.

( Avec MAP )