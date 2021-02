Vague de froid : le président Biden approuve une déclaration de catastrophe majeure pour le Texas

Le président américain Joe Biden a approuvé une déclaration de catastrophe majeure pour le Texas, rendant disponible une plus large gamme d’assistance fédérale pour aider les personnes touchées par la violente tempête hivernale qui a frappé la région, tuant plus de 50 personnes et privant des millions de personnes d’électricité, de chauffage ou d’eau potable.

M. Biden avait déjà approuvé des déclarations d’urgence dans les Etats de la Louisiane, l’Oklahoma et le Texas, Etats frappés de plein fouet par cette tempête hivernale.

Environ 80.000 abonnés aux services publics d’électricité au Texas sont restés dans le noir et sans chauffage samedi alors que l’État se réveillait sous des températures glaciales. Le mercure est cependant remonté dimanche matin, les villes de Houston et Austin enregistrant jusqu’à 15 degrés Celsius.

Cet épisode climatique extrême a fait des ravages à travers le sud et le centre des Etats-Unis cette semaine, où les habitants et les infrastructures sont peu habitués et préparés à la neige.

En dépit du retour progressif de l’électricité dimanche et de la remontée des températures, les habitants de plusieurs villes du Texas restaient contraints de faire bouillir l’eau avant de la consommer, en raison de la mise hors service du réseau d’eau potable.

Le maire de Houston, quatrième plus grande ville du pays, a déclaré que la consigne de ne boire que de l’eau bouillie pourrait durer jusqu’à lundi.

( Avec MAP )