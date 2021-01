Vague de froid: une équipe médicale dépêchée à Aghbala pour venir en aide à deux femmes

Une équipe médicale s’est rendue, mardi, dans les Douars de Tatnblal et de Boutmcht dans la commune rurale d’Aghbala (Province de Béni Mellal) pour assurer l’accouchement d’une femme enceinte et apporter les soins nécessaires à une autre, dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures prises par le comité provincial de veille et de lutte contre les effets de la vague de froid dans cette province.

Un communiqué de la préfecture de la province de Béni Mellal indique qu’aussitôt informés ce matin, les autorités locales, accompagnées d’un médecin et de deux sages-femmes exerçant au centre de santé d’Aghbala, se sont rendus à Douar Tatnblal pour s’informer de l’état de santé d’une femme enceinte en phase d’accouchement.

La femme enceinte a été prise en charge par l’équipe médicale et pu accoucher à domicile d’un bébé en très bonne santé, relève la même source. Les femme et son bébé ont été par la suite évacués vers le centre de santé d’Aghbala pour bénéficier d’un suivi médical et des premiers contrôles post-accouchement.

Dans l’après-midi, ajoute le communiqué, les autorités locales et le médecin du centre de santé d’Aghbala se sont rendus à Douar Boutmcht pour s’informer de l’état de santé d’une femme souffrante.

Cette dernière a été transportée avec l’aide d’agents d’autorité à l’accès le plus proche qui se trouve à environ 4 km du Douar, en vue de son évacuation par ambulance vers le centre de santé d’Aghbala où elle a reçu les soins nécessaires.

Malgré que son état de santé était stationnaire, elle a été transférée à l’hôpital régional de Béni Mellal, souligne la même source.

Plusieurs axes routiers ont été bloqués en raison des chutes de neige abondantes qui touchent depuis dimanche la province de Béni Mellal.

