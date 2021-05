Variant indien : possible “perturbation significative” des plans du déconfinement en Angleterre

Le premier ministre, Boris Johnson, a averti vendredi, que le nouveau variant indien de coronavirus pourrait entraîner une “perturbation significative” des plans du déconfinement en Angleterre, notant que la nation serait confrontée à des “choix difficiles” si la nouvelle souche continue à s’y propager.

“A ce stade, il n’y a aucune raison de repousser l’assouplissement de lundi”, a déclaré M. Johnson lors d’une conférence de presse, ajoutant que le nouveau variant pourrait fortement perturber les progrès réalisés au Royaume Uni et “rendre beaucoup plus difficile le passage à l’étape suivante” le 21 juin, quand presque toutes les restrictions sont censées être levées.

Le dirigeant conservateur a également annoncé que l’écart entre la première et la deuxième dose du vaccin anti-Covid, passerait de 12 à huit semaines pour les plus de 50 ans et les plus vulnérables.

L’armée sera aussi déployée dans les villes de Blackburn et Bolton, où certains cas ont été repérés, pour effectuer des tests de masse, a-t-il précisé, poursuivant que la vaccination des groupes vulnérables sera “accélérée” dans ces zones.

“La course entre notre programme de vaccination et le virus risque de devenir beaucoup plus serrée, et il est plus important que jamais que les gens reçoivent la protection additionnelle d’une deuxième dose”, a-t-il ajouté, soulignant que le système national de santé (NHS) n’était pas sous pression.

Soumis à un strict confinement depuis décembre, le Royaume-Uni a commencé à alléger les restrictions depuis début avril après une nette amélioration de la situation sanitaire. Mais à trois jours d’une étape clé du déconfinement en Angleterre, qui permettra la reprise des voyages à l’étranger et la réouverture des services de la restauration et des espaces culturels, le pays commence à se préoccuper par la découverte de certains cas du variant indien dans des villes du Nord-Ouest mais également à Londres.

Avec MAP