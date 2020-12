Venezuela: l’UE ne reconnait pas les résultats du scrutin législatif

Le haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, a affirmé lundi que l’UE ne reconnaît pas les résultats des élections législatives qui se sont déroulées dimanche au Venezuela.

“Le manque de respect du pluralisme politique, la disqualification et la poursuite des dirigeants de l’opposition ne permettent pas à l’UE de reconnaître ce processus électoral comme crédible, inclusif ou transparent et ses résultats comme représentatifs de la volonté du peuple vénézuélien”, a souligné M. Borrell dans une déclaration à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles.

Selon le chef de la diplomatie de l’UE, “le Venezuela a besoin de toute urgence d’une solution politique pour mettre fin à l’impasse actuelle et permettre l’acheminement de l’aide humanitaire urgente à sa population”.

Dans ce sens, a-t-il noté, l’Union européenne appelle les autorités et les dirigeants vénézuéliens à donner la priorité aux intérêts du peuple et à lancer un processus de transition afin de trouver “une solution pacifique, inclusive et durable” à la crise politique, grâce à des élections présidentielles et législatives “inclusives et transparentes”.

“L’UE est prête à soutenir un tel processus et continuera de travailler avec tous les acteurs concernés”, a ajouté le chef de la diplomatie de l’UE.

( Avec MAP )