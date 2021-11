Le Cameroun s’est toujours tenu à côté du Maroc et le demeurera, avait affirmé l’Ambassadeur du Cameroun et doyen du corps diplomatique au Maroc, M. Mouhamadou Youssifou, dans son allocution à l’occasion de la 1ère édition du Forum MD-Sahara organisé par MAROC DIPLOMATIQUE les 18 et 19 novembre derniers à Dakhla.

