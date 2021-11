[Vidéo] Charles Saint-Prot: « La souveraineté territoriale du Maroc est effective et légitime au Sahara »

Le Directeur général de l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris, Charles Saint-Prot, était on ne peut plus clair au Forum MD – Sahara organisé à Dakhla par MAROC DIPLOMATIQUE les 18 et 19 novembre dernier : « La souveraineté territoriale du Maroc est effective et légitime au Sahara« , ajoutant que « les territoires sahariens sont redevenus marocains comme l’Alsace et la Moselle sont redevenues françaises« .

