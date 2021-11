La présence diplomatique africaine à Dakhla et Laâyoune est un message fort, clair et sincère, avait souligné le vice-Président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Boutal Lambarki, lors de l’ouverture du Forum MD – Sahara organisé à Dakhla les 18 et 19 novembre derniers par MAROC DIPLOMATIQUE.

