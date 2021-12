[Vidéo] Mot d’ouverture du Forum MD-Sahara par M. Amine Laghidi

La 1ère édition du Forum MD-Sahara, organisé par MAROC DIPLOMATIQUE les 18 et 19 novembre derniers à Dakhla, a été ouverte par une allocution de M. Amine Laghidi, expert international en diplomatie économique et vice-Président du Conseil africain des Mines et de l’Energie, suivie de l’exécution de l’hymne national et la projection d’un film institutionnel remontant le fil des étapes phares ayant marqué le parachèvement de l’intégrité territoriale du Maroc.

