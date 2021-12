Violences à l’égard des femmes: La loi n° 103.13 a révolutionné l’arsenal juridique marocain

Les participants à une rencontre sur le thème « la protection de la femme contre la violence, un devoir sociétal et institutionnel« , organisée en fin de semaine à Fès, ont souligné que la loi n° 103.13 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, a opéré une révolution dans l’arsenal juridique marocain.

Les participants à cette rencontre initiée par l’Association « Compétences citoyennes pour le développement » ont mis l’accent sur l’importance majeure de cette loi en ce sens qu’elle a doté le Maroc d’un cadre juridique qui a contribué au renforcement de la lutte contre la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes.

Ils ont appelé à combattre les différents stéréotypes entretenus par la société autour de la femme et à multiplier les campagnes de sensibilisation aux dangers du phénomène de la violence à son égard, passant en revue les différents textes légaux et législatifs ainsi que les conventions et chartes internationales favorisant la lutte contre ce problème sociétal.

La rencontre a été l’occasion de mettre en relief les répercussions de cette violence sur la société ainsi que ses manifestations économiques, sociales et psychologiques.

Entrée en vigueur en septembre 2018, la loi 103-03 vise à assurer une protection juridique aux femmes victimes de violences, à travers quatre dimensions liées à la prévention, la protection, la lutte contre l’impunité et à la prise en charge de qualité.

( Avec MAP )