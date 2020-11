Virus: contaminations des élèves et professeurs “maîtrisées” en France

Le nombre de cas de Covid-19 parmi les élèves et les professeurs reste “maîtrisé” en France, a estimé vendredi le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer.

“Aujourd’hui vendredi, on est à 3.528 élèves qui ont un test positif et 1.165 personnels”, a détaillé M. Blanquer sur la radio RTL. “Un chiffre maîtrisé”, a-t-il jugé, à rapporter aux 12 millions d’élèves et au million de personnels que compte l’Education nationale.

Les contaminations recensées au sein du système éducatif restent “en dessous des proportions qu’on rencontre dans le reste de la population”, a-t-il souligné.

Le ministre a expliqué vouloir “éviter à tout prix” de fermer les lycées, où le protocole sanitaire va désormais être renforcé: ils doivent désormais s’organiser pour autoriser davantage de cours à distance, à condition de conserver au moins 50% d’enseignement en présentiel pour chaque élève.

En revanche, M. Blanquer a exclu une telle évolution au collège, qui “reste organisé en 100% présence”.

“La situation du collège est très différente de celle du lycée”, a-t-il justifié. Dans ces établissements, il est “plus facile” de maintenir les élèves dans une seule classe, car ils n’ont pas d’enseignements de spécialité.

Les élèves sont également “plus jeunes” et posent selon lui “moins de problèmes de contaminations”, et la densité des collèges est “en général moins forte” que celle des lycées.

Le ministre a également expliqué travailler “avec les autorités de santé” pour que les personnels de l’Education nationale soient “plus testés”.

( Avec MAP )