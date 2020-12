Visite de la délégation américano-israélienne : une gerbe de fleurs déposée au Mausolée Mohammed V

Les Conseillers américains et israéliens se sont rendus au Mausolée Mohammed V à Rabat pour déposer une gerbe de fleurs sur les tombes des défunts rois Mohammed V et Hassan II, avant d’être accueillis au palais royal en attendant de rencontrer SM le Roi Mohammed VI.

L’avion de la compagnie israélienne El Al a décollé ce mardi 22 de Tel-Aviv pour atterrir à Rabat. Ce vol devrait être suivi par la signature d’un certain nombre d’accords bilatéraux, touchant divers domaines. Ainsi, il intervient dans le cadre de l’accord récent entre l’Etat hébreu et le Maroc, quatrième pays du monde arabe à annoncer cette année une normalisation de ses relations avec Israël, après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan.

Il convient de noter que le Maroc compte toujours la plus importante communauté juive d’Afrique du Nord (environ 3.000 personnes).