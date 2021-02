Wafa Assurance: Le CA en régression de 5,4% en 2020

Wafa Assurance a enregistré un chiffre d’affaires de 8,37 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2020, en régression de 5,4%, par rapport à une année plus tôt.

Le chiffre d’affaires Vie annuel s’est établi à 4,37 MMDH en baisse de 14,2% en raison de la baisse en épargne atténuée par la percée des unités de compte et par la bonne tenue de l’activité prévoyance, a précisé la compagnie dans un communiqué financier.

Quant au chiffre d’affaires Non-vie au titre de l’exercice 2020, il s’est situé à près de 4 MMDH, en progression de 6,5%, a indiqué la même source, notant que la bonne dynamique observée en début d’année 2020 a été atténuée par le ralentissement économique engendré par la crise de Covid-19 qui met en difficulté des secteurs clients de la compagnie.

Et d’ajouter: “Le résultat net de l’exercice 2020 est attendu en baisse en lien avec le ralentissement économique qui met en difficulté des secteurs clients de la compagnie et la contreperformance des marchés financiers”. Toutefois, la compagnie assure sur ses “fondamentaux solides”, malgré les différents impacts défavorables engendrés par la crise sanitaire et économique.

Au titre du 4ème trimestre, le chiffre d’affaires réalisé a atteint 1,99 MMDH en baisse de 4,7% par rapport à la même période de 2019, a souligné le Groupe. Le chiffre d’affaires de l’activité Vie est ressorti, quant à lui, à 1,15 MMDH en baisse de 20,6%, en raison du repli de l’épargne suite aux répercussions de la pandémie de Covid-19, alors que le chiffre d’affaires Non-vie s’est établi à 836 MDH (+31,9%) suite à des effets de saisonnalité.

Au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de réassurance augmentent de 6,4% pour atteindre 34 MMDH à fin 2020. Les placements affectés aux opérations d’assurance sont également en progression de 6,5% à 35,4 MMDH.

Avec MAP