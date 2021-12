Washington exhorte Moscou à apaiser les tensions à la frontière avec l’Ukraine

Le président américain Joe Biden a exhorté jeudi son homologue russe, Vladimir Poutine, à prendre des mesures pour apaiser la crise persistante à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, tout en mettant en garde contre les conséquences économiques désastreuses d’une invasion russe.

M. Biden « a clairement indiqué que les États-Unis et leurs alliés et partenaires répondront de manière décisive si la Russie envahit à nouveau l’Ukraine », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un communiqué diffusé à l’issue de l’entretien d’une heure entre les deux chefs d’Etat, le deuxième en moins d’un mois.

Le président américain « a réitéré que des progrès substantiels dans ces dialogues ne peuvent avoir lieu que dans un environnement de désescalade plutôt que d’escalade », a ajouté Mme Psaki.

Un haut fonctionnaire de l’administration américaine a déclaré à la presse que l’objectif principal de cet appel était de « donner le ton et la teneur » des négociations à venir sur la sécurité à Genève, en Suisse.

Des représentants des États-Unis et de la Russie doivent se rencontrer le 10 janvier pour discuter des exigences accrues de Moscou en matière de sécurité. Cette même semaine, des responsables russes rencontreront également des représentants de l’OTAN et du Conseil permanent de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Moscou a nié à plusieurs reprises l’intention d’envahir l’Ukraine, et exige notamment que l’OTAN ne s’étende pas vers l’est et réduise ses déploiements militaires.

Avec MAP