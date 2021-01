Washington replace Cuba sur la liste des “Etats soutenant le terrorisme”

Les États-Unis ont annoncé lundi avoir replacé Cuba sur leur liste des “Etats soutenant le terrorisme”, inversant une décision de l’administration Obama en 2015.

“Le département d’Etat a désigné Cuba comme un Etat soutenant le terrorisme pour avoir apporté un appui de manière répétée à des actes de terrorisme international en offrant un refuge aux terroristes”, a indiqué le Secrétaire d’Etat Mike Pompeo dans un communiqué.

“Avec cette action, nous tiendrons une fois de plus le gouvernement cubain responsable et envoyons un message clair: le régime Castro doit cesser son soutien au terrorisme international et à la subversion de la justice américaine”, a souligné M. Pompeo.

Le département d’Etat américain reproche notamment au gouvernement de La Havane d’avoir servi de refuge pour plusieurs fugitifs américains, dont Joanne Chesimard, qui figure sur une liste des personnes les plus recherchées par le FBI pour l’assassinat en 1973 d’un agent de police.

“La désignation d’aujourd’hui soumet Cuba à des sanctions qui pénalisent les personnes et les pays qui se livrent à certains échanges commerciaux avec Cuba, restreignent l’aide étrangère des États-Unis, interdisent les exportations et les ventes de matériel de défense et imposent certains contrôles sur les exportations d’articles à double usage”, a précisé M. Pompeo.

( Avec MAP )