Washington retire officiellement le Soudan de sa liste des Etats sponsors du terrorisme

Les Etats-Unis ont officiellement retiré le Soudan de leur liste des pays qui soutiennent le terrorisme, a annoncé lundi le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo.

“Aujourd’hui, la désignation du Soudan en tant qu’Etat parrain du terrorisme est officiellement annulée. Cela représente un changement fondamental dans nos relations bilatérales vers une plus grande collaboration et un soutien à la transition démocratique historique du Soudan”, a déclaré, dans un communiqué, M. Pompeo.

“Cette réalisation a été rendue possible grâce aux efforts du gouvernement de transition dirigé par des civils du Soudan pour tracer une nouvelle voie audacieuse loin de l’héritage du régime de Bashir et, en particulier, pour répondre aux critères statutaires et politiques d’annulation”, a-t-il ajouté.

Le président Trump a annoncé pour la première fois l’intention de son administration de retirer le Soudan de la liste des États sponsors du terrorisme après que le pays ait accepté de payer 335 millions de dollars aux victimes américaines du terrorisme et à leurs familles.

L’administration Trump et le nouveau gouvernement soudanais, arrivé au pouvoir en 2019, négociaient un accord depuis près d’un an.

“Cette réalisation s’accompagne de nombreuses opportunités pour le développement du Soudan”, a réagi lundi le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok dans un tweet.

