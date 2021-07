Webhelp annonce l’acquisition de OneLink et poursuit sa croissance sur le continent américain dans le domaine de l’expérience client

Webhelp, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion de l’expérience client (CX) et de solutions d’entreprise, annonce son intention d’acquérir OneLink, une entreprise innovante dans le domaine de l’expérience client digitale, du BPO et des services technologiques, au service des plus grandes marques aux États-Unis, en Europe et en Amérique Latine.

OneLink compte parmi ses clients des marques technologiques en forte croissance dans des domaines tels que la mobilité partagée, le commerce électronique, la fintech, les technologies de santé ou encore les applications de paiement, etc. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

A l’issue de l’acquisition, soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes, le chiffre d’affaires de Webhelp s’élèvera à plus de 2,4 milliards de dollars, avec 190 sites répartis dans 55 pays et plus de 90 000 collaborateurs

« Webhelp et OneLink partagent la même culture et la même vision game changer. Dans ce monde digital, nos entreprises créent des expériences uniques permettant aux marques d’axer leur stratégie sur la satisfaction de leurs clients, en les aidant à développer l’attachement à leur marque et à optimiser leurs revenus” déclare Olivier Duha, co-fondateur et CEO de Webhelp. Notre complémentarité permet de créer encore plus de valeur pour nos clients grâce à nos expertises métiers et géographiques. Nos innovations combinées en matière de solutions digitales et technologiques, sont également une grande force.

Webhelp poursuit son expansion géographique et enrichit son offre de services grâce à une stratégie de croissance organique et des opérations de fusion et acquisition, dont 13 acquisitions au cours des cinq dernières années. La société a récemment fait l’acquisition de Dynamicall, devenu Webhelp Pérou. Elle lui permet d’élargir ses activités pour soutenir les marchés américain, latino-américain et européen. L’intégration de OneLink accroît encore son empreinte en Amérique Latine, une destination best-shore attrayante, et nearshore de choix pour le marché américain, et lui permet je de bénéficier de solutions technologiques de nouvelle génération.

La complémentarité du portefeuille de solutions et la volonté de créer des expériences humaines exceptionnelles au service des clients ont été des éléments clés de l’accord Webhelp-OneLink. Les deux entreprises ont constitué une communauté de game changers passionnés et engagés à servir les clients des secteurs les plus exigeants tels que l’électronique, l’industrie, le e-commerce, la santé ou encore la finance. Dans un monde qui se digitalise, Webhelp et OneLink souhaitent créer des parcours clients innovants et sur-mesure, grâce à la synergie entre l’humain et la technologie. En outre, les deux entreprises sont toujours dirigées par leurs fondateurs, qui partagent la même approche de la croissance d’une entreprise mondiale, un même esprit entrepreneurial et une culture forte axée sur le bien-être de leurs collaborateurs.

« Nous sommes très fiers de notre équipe « d’Incredybles » qui a conduit à notre succès ces huit dernières années. Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de la famille Webhelp » déclare Eduardo Salazar, PDG et cofondateur de OneLink BPO. « En associant nos forces, nous pourrons encore plus avoir un impact réel auprès de nos clients, nos collaborateurs et les communautés au sein desquelles nous sommes implantés. Le tout animé par notre volonté commune de créer de la valeur de façon inclusive et durable ».

Pour Sandrine Asseraf, Directrice Générale de Webhelp Amérique du Nord, l’adéquation naturelle entre les entreprises et les équipes était claire dès les premiers échanges. L’approche de OneLink, orientée résultats, est très alignée sur celle de Webhelp. Les deux marques sont guidées par une culture et une ambition communes, qui visent à rendre l’entreprise plus humaine pour leurs collaborateurs et leurs clients en bousculant les codes de l’expérience client.

Pour Webhelp, Goldman Sachs Bank Europe SE intervient en tant que conseiller financier exclusif et Latham & Watkins LLP en tant que conseiller juridique. Pour OneLink, Rothschild & Co intervient en tant que conseiller financier exclusif et Greenberg Traurig, LLP en tant que conseiller juridique.