Webinaire : Lecture des nouveautés de la Loi de Finances 2021

La Chambre Allemande de Commerce et d’Industrie au Maroc en coopération avec le cabinet d’avocats HB Law Firm et le cabinet fiscal AUDINEX a organisé jeudi 25 février 2021 un webinaire de la catégorie AHK Lecture Series sur la thématique des « Nouveautés de la loi de finances 2021 ».

Ce webinaire informatif a été présenté par Kamal Habachi, Avocat Associé du Cabinet HB Law Firm et Taief Chouaib, Expert-Comptable du Cabinet AUDINEX.

A cette occasion, les intervenants ont réalisé une lecture bien détaillée et profonde des nouveaux dispositifs de la loi de finances 2021, expliquant notamment ceux destinés à la préservation d’emploi, à la contribution sociale CSS et aux Organismes de placement collectif en immobilier (OPCI).

Au début de son intervention, Habachi a fait un rappel des différents objectifs de la nouvelle loi de finances 2021, ainsi que la sortie du Maroc de la liste grise des paradis fiscaux. « Le Maroc n’est plus un pays à risque et il répond aux standards de l’UE et de l’OCDE », a-t-il précisé.

Pour sa part, Chouaib a détaillé le fonctionnement de la contribution de solidarité en présentant quelques exemples de la liquidation du CSS sur les revenus salariaux réguliers et les revenus salariaux variables.

Voici le détail de la présentation du webinaire :

AHK Lecture Series: Les nouveautés de la loi de Finances 2021