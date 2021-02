WhatsApp revoit sa communication autour de sa nouvelle politique de confidentialité

Le service de messagerie WhatsApp a multiplié ses tentatives pour dissiper toute confusion concernant ses conditions d’utilisation, après la polémique suscitée autour du changement de sa politique de confidentialité.

Aujourd’hui, le service change de ton et tente de clarifier au mieux cette mise à jour très controversée, qui malgré de nombreux tweets et de statuts pour rassurer ses utilisateurs, ne cesse de susciter le débat et prendre de l’ampleur, c’est pourquoi WhatsApp publie un billet de blog afin de “dissiper toute confusion possible”, indique l’application sur son blog.

Désormais, le réseau social arrive avec un plan renforcé pour expliquer sa nouvelle politique de confidentialité qui a été critiquée lors d’une première annonce maladroite par ses utilisateurs qui craignent que leurs données personnelles, messages et tout échanges via la plate-forme soit lus et partagés avec la société mère “Facebook”, une nouvelle qui avait semé la confusion générale et enclenché une vague de migration vers d’autres plateformes tel que Signal et Telegram.

Dès lors, le service de messagerie instantanée compte afficher sur sa plateforme un bandeau explicatif, précisant clairement les termes de cette mise à jour, qui concerne exclusivement les échanges B to C (entreprise à particulier) via WhatsApp Business, “Pour rappel, nous créons actuellement de nouveaux moyens de discuter avec des entreprises ou d’acheter leurs produits sur WhatsApp, dont l’utilisation reste entièrement facultative”, explique-t-on.

D’autant plus que WhatsApp désire renforcer sa fonctionnalité d’e-commerce en rendant les transactions commerciales possibles sur son application. Face à cette évolution, la plateforme de messagerie explique qu’elle se doit de changer la manière dont certaines données sont traitées “Vous pourrez discuter avec plus d’entreprises sur WhatsApp, un moyen de contact plus efficace qu’un appel téléphonique ou l’échange d’e-mails. Ceci est entièrement facultatif”, affirme Facebook, en assurant qu’il fournira “plus de clarté” sur la collecte, le partage et l’utilisation des données.

Initialement prévue pour le 8 février, cette nouvelle mise à jour de la politique de confidentialité prendra effet le 15 mai prochain. La messagerie conclut dans son annonce qu’elle continuera à honorer ses engagements en termes de collecte d’information, reste à savoir si tout cela suffira aux utilisateurs pour faire de nouveau confiance à WhatsApp.

Avec MAP