WhatsApp, une prochaine plateforme de l’e-commerce

WhatsApp a annoncé le lancement, dès l’année prochaine, de nouvelles fonctionnalités permettant à ses utilisateurs d’effectuer leurs achats directement depuis l’application et faciliter ainsi l’e-commerce grâce à la nouvelle option “shopping”.

L’application de messagerie permettra aux entreprises de vendre leurs produits et d’assurer une bonne communication avec leurs clients sans passer par une plateforme tierce, a expliqué WhatsApp dans un communiqué publié sur son blog officiel.

“De nombreux moyens de communication parmi ceux anciennement utilisés pour connecter les entreprises et les clients sont inefficaces. Les entreprises investissent des milliards de dollars chaque année pour la gestion de leurs appels téléphoniques, e-mails et SMS, alors que leur clientèle ne souhaite pas être mise en attente au bout du fil, passer d’un interlocuteur à un autre, ou se demander si ses messages ont bien été reçus”, a affirmé l’entreprise.

Selon des études effectuées par la société, plus de 175 millions de personnes envoient quotidiennement des messages vers un compte WhatsApp Business, expliquant que l’assistance via la plateforme a plus de chances d’aboutir à un achat.

Facebook, la maison mère de WhatsApp, compte mettre à disposition des entreprises les moyens techniques nécessaires facilitant la gestion de leurs messages, le suivi de leurs inventaires ainsi que la synchronisation de leurs catalogues, consultables par les utilisateurs, via un service d’hébergement connecté à WhatsApp Business.

WhatsApp prévoit de facturer certains services aux entreprises afin de “continuer de se développer tout en fournissant un service gratuit”.

Consciente de l’importance ces nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs, WhatsApp souhaite les développer très rapidement et projette de rendre ses services progressivement accessibles dans les mois à venir.

( Avec MAP )