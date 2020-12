World Ptx Summit 2020: Ouverture de la première édition centrée sur l’hydrogène vert

La première édition du World Ptx Summit 2020 centrée sur l’hydrogène vert a ouvert ses travaux, mardi en ligne, avec la participation de représentants d’une soixantaine de pays dont des responsables et d’experts marocains et étrangers.

Le sommet est organisé du 1er au 3 décembre à Rabat par l’Institut de recherche en énergie solaire et en énergies nouvelles (IRESEN), dans le cadre d’un effort conjoint avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), dans l’objectif de favoriser la création d’une plateforme régionale dédiée à l’hydrogène vert et à ses applications dans l’ensemble de l’économie “Power-To-X” (PtX). Cette plateforme ambitionne de déclencher des discussions de haut niveau et des partenariats pour une nouvelle ère d’énergie propre, rendue possible grâce aux opportunités offertes par l’hydrogène vert, ainsi que de rassembler les principaux investisseurs, les décideurs politiques, les innovateurs, les leaders de l’industrie et les experts de la recherche dans le domaine.

A cette occasion, le directeur de l’IRESEN, Badr Ikken a indiqué que le World Ptx Summit vise à devenir un véritable carrefour pour la communauté des hydrogènes verts où divers plans, visions et stratégies se rencontrent, positionnant le Maroc et l’Afrique en tant que partenaire fort pour impulser un marché international des hydrogènes verts et façonner ensemble l’avenir d’un monde plus sain et plus propre.

Le partenariat international est la clé du développement du marché de l’hydrogène vert et de l’économie, permettant de répondre aux challenges d’un déploiement à grande échelle en termes de pérennité, de coûts des technologies et de préparation de la chaine d’approvisionnement, a relevé M. Ikken.

“En dépit des difficultés de la pandémie de Covid-19, la communauté internationale n’a pas abandonné et a élaboré un plan de relance écologique représentant aujourd’hui de réelles opportunités pour la mise en place des économies durables de l’hydrogène vert”, a-t-il poursuivi.

De l’avis du directeur, il est nécessaire d’assurer des chaînes d’approvisionnement plus résilientes “et nous devons être capables de le faire grâce à des alliances régionales sur l’hydrogène vert”, une condition sine qua non pour garantir un impact socio-économique positif et un développement durable, a-t-il dit.

Les multiples sessions de la conférence accompagnée de stands virtuels interactifs donneront un aperçu approfondi et actualisé des tendances et avancées récentes liées au déploiement de l’économie basée sur l’hydrogène vert.

Plus de 200 personnes issues d’une soixantaine de pays des cinq continents ont déjà confirmé leur participation à ce sommet international, un rendez-vous institutionnel d’excellence qui devrait déclencher des discussions de haut niveau en présence, notamment, de ministres du Maroc, du Portugal, d’Allemagne et de responsables la Commission européenne.

( Avec MAP )