Y a-t-il un pilote à la tête de la justice et de la police algérienne ?

Par Olivier DELAGARDE

Des dizaines d’actions en justice, plusieurs condamnations de son ex-femme tant en France qu’en Algérie, un avis de recherche d’Interpol plus tard… le français Cédric Shaurli a mis sa vie entre parenthèses depuis cinq ans afin de retrouver sa fille Meriem, enlevée puis retenue en Algérie par sa mère.

C’est une bien éprouvante et nébuleuse histoire que nous vous rapportons aujourd’hui dans les colonnes de Maroc Diplomatique : celle d’un père qui se bat depuis plus de cinq ans afin de retrouver sa fille, enlevée, séquestrée par sa mère et depuis en « cavale » en Algérie.

« Le 14 janvier 2017 a été le jour où j’ai vu Meriem pour la dernière fois. Elle avait un an et demi » débute cet ancien journaliste français de trente sept ans, qui a depuis arrêté de travailler et passe plusieurs mois par an en Algérie dans l’espoir de récupérer son enfant, à tout le moins de l’entrapercevoir.

Son cauchemar a débuté en 2015 : « Nous étions en vacances à Alger et la veille de notre retour, alors que je prenais une douche, mon épouse s’est enfuie avec notre fille », explique Cédric Shaurli. Trois semaines plus tard, l’épouse et mère de leur unique enfant, demande le divorce accusant son mari de « mécréance », ainsi que de « détourner leur enfant de l’islam » indique le père, originaire d’Auch dans le sud-ouest de la France.

Dans sa première décision, la justice algérienne accordera à Cédric Shaurli, un droit de visite de quelques heures par semaine. Celles-ci se dérouleront dans « une atmosphère de menaces et d’humiliations » au sein de la maison de son ex-belle-mère, selon lui. Mais rapidement, le français se heurte à des refus d’exercer son droit de visite qui se concluent finalement, en janvier 2017, sur une décision unilatérale de la mère de déménager dans le Sahara. Imaginant duper le père de son enfant, cette dernière arguât d’une nouvelle adresse en la faisant même signifier à celui-ci par voie d’huissier. « Mais l’adresse indiquée n’existait et n’existe toujours pas », s’en défend le père.

S’en suit une vingtaine de procès-verbaux de non-présentation d’enfant auprès des autorités de police algérienne, d’une cinquantaine de signalements, de plaintes ou demandes d’interventions auprès du parquet puis du ministère de la Justice en Algérie, en vain. « Au total, j’ai mené près de deux cents actions et actes juridiques en cinq ans afin de faire valoir mes droits, en vain », désespère-t-il.

En France aussi, le trentenaire mène le combat pour sa fille. Pénalement, son ex-femme est ainsi condamnée en 2018 par la Chambre du tribunal correctionnel d’Auch (France), à quinze mois d’emprisonnement pour « soustraction d’enfant ». En Algérie, elle est également reconnue coupable à de nombreuses reprises au motif de non-représentation d’enfant, ainsi que sur les chefs de faux et usage de faux peut-on lire sur les jugements du Tribunal correctionnel de El Harrach (Algérie), datant de 2019 et 2020. Puis plus rien.

Cependant, « étant français, opposé à une algérienne issue d’une famille influente, je ne pèse rien du tout », soupire Cédric Shaurli selon lequel les autorités algériennes ne mettent pas en œuvre tous les moyens nécessaires afin de localiser son ex-femme et qui plus est sa fille, recherchée en outre par Interpol.

En 2019, Cédric Shaurli s’est tourné vers l’ONU auprès de laquelle il a adressé une nouvelle plainte, dans l’espoir de voir le Comité des droits de l’homme enjoindre les autorités algériennes à retrouver Meriem, aujourd’hui « trimballée d’un endroit à un autre, cachée et plus grave non-scolarisée », dénonce-t-il.

Résumons-nous : alors que la mère, condamnée à de multiples reprises tant civilement que pénalement, notamment à des peines d’emprisonnement, par les juridictions judiciaires des deux côtés de la méditerranée (pas moins de douze jugements), faisant en conséquence l’objet de plusieurs mandats d’arrêts internationaux, dont l’enfant figure parmi les personnes recherchées identifiées par Interpol (notice jaune), n’a pas dès lors déjà été interpellée par les autorités algériennes ? Aucune des nombreuses décisions judiciaires ne s’appliquent concrètement.

Enième rebondissement en juin 2021 : d’un simple clic sur le moteur de recherche Google, Cédric Shaurli tombe de sa chaise ! Celui découvre l’inscription de son ex-femme et fugitive au regard des justices binationales, à l’Université d’Alger depuis février 2021. Au même moment, au printemps dernier, la BRI d’Alger était chargée par un juge d’instruction de la localiser, mais selon les termes du procès-verbal de ce même service de police, celui-ci conclue : « elle a disparu de la circulation. Hormis le fait qu’elle s’est retrouvée déplacée plusieurs fois vers le Sahara, parfois de nuit. « … Sait-on ou fait-on de ne pas savoir ?

Depuis, Cédric Shaurli a dû se contenter d’une laconique réponse du ministère de la justice algérien, par courriel de surcroît aux autorités françaises, et ce après plus de cinq années de combats judicaires : « la localisation de l’intéressée suit son cours… ». Alors qu’un simple clic sur Internet aurait suffi à la localiser sur « les bancs de la fac » entre février et juin derniers.

Qui a dit que « qui cherche trouve… » ?

Car la fugitive semble avoir plus d’un tour dans son sac… à faux, dont le regard presbyte des services de renseignements algériens semble bien avéré. Notamment en se faisant rédiger de « vrais/faux » contrats de travail la localisant tantôt ici, tantôt là, par des entreprises somme toute jamais entendues ni même amenés à s’expliquer par les enquêteurs.

Alors, la mère jouit-elle au-delà de complicités évidemment avérées, d’une « légèreté » voire d’une impunité des autorités judiciaires et de police malgré les « bonnes volontés » sur le papier des jugements rendus ?

La justice algérienne nous aura somme toute habitués à plus d’entrain s’agissant de l’arrestation de journalistes et de contradicteurs politiques sur son sol.

Contacté par Maroc Diplomatique, l’ambassade d’Algérie en France n’a pas souhaité nous répondre.

