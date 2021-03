Yémen/Covid-19: Appel à “l’état d’urgence sanitaire”

Le comité chargé de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 au Yémen a recommandé, mardi, au gouvernement à imposer un “couvre-feu partiel” et à déclarer “l’état d’urgence sanitaire” à cause de la hausse des contaminations, rapportent les médias.

“Le Comité national suprême d’urgence de lutte contre le coronavirus a appelé le ministère de la Santé publique et de la Population à déclarer l’état d’urgence sanitaire dans toutes les régions, à renforcer l’état de préparation des hôpitaux et de fournir des équipements de protection pour le personnel médical”, souligne la même source.

Cette annonce intervient “en prévision de la possibilité d’une deuxième vague”, précisent les médias, ajoutant que le comité a également plaidé en faveur d’un “couvre-feu partiel” en fonction de la situation sanitaire dans les différentes régions.

Le Yémen a dernièrement enregistré une centaine de nouveaux cas quotidiens, plus qu’au début de la crise qui semblait avoir épargné le pays coupé du reste du monde, font savoir les médias, notant en revanche que les experts estiment que les chiffres sont bien plus importants, en raison du manque de tests disponibles et d’infrastructures médicales décadentes.

