Youssoufia : Engagement de l’OCP dans les efforts de développement des infrastructures sportives

Le groupe OCP “Site El Guentour” s’est engagé dans les efforts visant le développement des infrastructures sportives de la province de Youssoufia et ce, dans le cadre d’un programme socio-sportif visant la mise en place et l’aménagement d’infrastructures de haut niveau pour la pratique des sports.

Ainsi, l’OCP a procédé à la construction et l’aménagement d’un terrain de proximité en gazon synthétique, qui s’est ouvert au public, mardi dernier, dans le village de Sidi Ahmed (province de Youssoufia), a indiqué l’OCP dans un communiqué. Cette infrastructure sportive s’inscrit dans le cadre des projets de développement menés par le Groupe, en partenariat avec la préfecture de la province de Youssoufia, et en pleine coordination avec les services techniques du Site El Guentour, dans le but de renforcer l’intégration des jeunes, de faire émerger les talents sportifs de demain et de moderniser le secteur des sports en général au niveau de cette partie du territoire national, a ajouté la même source.

Ce programme comprend la construction et l’aménagement d’une série de terrains de proximité au niveau de plusieurs quartiers de la ville de Youssoufia, ainsi que dans les communes rurales de la province (un terrain de proximité dans le village d’Imzinda).

La gestion de ces terrains, qui suscitent un fort engouement de la part des jeunes de la province, est assurée par le Club Olympique de Youssoufia (OCY) sous la supervision des anciens sportifs du club.

Selon le groupe OCP “Site El Guentour”, “ce programme socio-sportif fait l’objet d’un suivi et d’une attention toute particulière de la part des responsables de la province et du site El Guentour, notamment le gouverneur de la province, M. Mohamed Salem Essabti, et le directeur du site industriel El Guentour, M. Abdelkrim Ramzi”.

Et l’OCP de réitérer son engagement à poursuivre la mise en application de ce programme socio-sportif, à travers l’achèvement et la réalisation, dans un avenir proche, d’une série de terrains de proximité que ce soit en milieu urbain ou dans les zones rurales.

(Avec MAP)