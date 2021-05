Youtube annonce deux programmes d’aide au journalisme de 7 millions de dollars

YouTube consacre 7 millions de dollars au financement de deux nouveaux programmes destinés à aider les journalistes qui cherchent à se constituer une audience sur sa plateforme.

YouTube investit dans ces programmes parce que ses utilisateurs veulent davantage de vidéos provenant de journalistes et d’organismes faisant autorité, a expliqué à Axios le responsable des partenariats d’information chez YouTube, Tim Katz.

“Nous constatons nos utilisateurs venir sur la plateforme et chercher des nouvelles”, a-t-il dit. “Nous pensons qu’il est de notre responsabilité envers ces utilisateurs de leur donner accès à des nouvelles et des informations qui font autorité.“

Le “Programme de créateur pour les journalistes indépendants” s’adresse aux journalistes indépendants qui souhaitent créer leur propre chaîne YouTube. Le programme offre une formation à la production vidéo et au développement de l’entreprise. YouTube accordera des subventions à l’échelle mondiale pouvant atteindre 50 000 dollars pour 40 à 60 journalistes.

De son côté, le “Laboratoire de durabilité pour les salles de presse numériques” est un nouveau programme qui vise à aider les salles de presse numériques à créer des modèles économiques durables sur YouTube. La plateforme propriété de Google accordera de 20 à 30 salles de presse numériques des subventions d’une valeur maximale de 200 000 dollars. Les rédactions auront accès à des spécialistes qui les aideront à apprendre les meilleures pratiques du journalisme vidéo.

C’est la première fois que YouTube consacre des fonds pour financer le journalisme, indépendamment des 300 millions de dollars que Google a consacrés à des programmes journalistiques par le biais de son initiative Google News.

Les deux nouvelles initiatives sont des programmes étales sur un an et conçus pour aider les journalistes maîtrisant l’outil numérique, à apprendre comment générer des audiences et des marques sur YouTube.

( Avec MAP )