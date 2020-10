10-ème législature : L’ouverture de la 5-ème année législative le 9 octobre avec une présence limitée

La séance d’ouverture de la première session de la 5-ème année législative de la 10-ème législature aura lieu vendredi prochain, avec une présence limitée aux membres des bureaux des deux chambres, aux présidents des groupes et groupements parlementaires, ainsi qu’aux présidents des commissions parlementaires permanentes.

Selon un communiqué conjoint des présidents des deux Chambres du Parlement, publié mercredi, cette présence limitée s’explique par le contexte sanitaire exceptionnel, les mesures de précaution et de prévention qu’il impose et le respect des mesures prises au niveau national par les pouvoirs publics et appliquées au sein des deux institutions législatives.

Les responsables concernés sont invités à se présenter au siège du parlement à 15H00, vêtus du costume national, note le communiqué.

La date de l’ouverture de la première session de la 5-ème année législative de la 10-ème législature est fixée conformément aux dispositions de l’article 65 de la Constitution, rappelle-t-on.

( Avec MAP )