11éme championnat mondial de Kite Surf Prince Moulay El Hassan du 27 au 31 octobre à Dakhla

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et placé sous l’égide de la World Sailing Fédération (WSF), la 11éme édition du championnat mondial de Kit surf «Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2021» a été organisé du 27 au 31 octobre avec la participation des meilleurs riders du monde. Cette manifestation sportive internationale, initiée par l’Association «Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle» et le Global Kitesports Association (GKA) réunira les meilleurs riders issus de plus de 20 pays des quatre continents.

Cette année, le Prix Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhlai a couronné :

Pour les hommes :

Airton Cozzolino (d’Italie en première place, Pedro Matos. (du Brésil, en seconde place) et enfin Sebastian Ribeiro (du Brésil, en troisième place).

Pour les femmes, execo, première place : Capucine Delannoy (France) et Marcela Witt (Brésil)

En 3ème place : Peri Roberts (Australie) et Johanna-Catharina Edin (Suède).

Quant au titre mondial de la compétition, ce sont les deux australiens : James Carew et Peri Roberts qui ont décroché le tant convoité titre de « champion du monde ».

Le couronnement des Riders s’est fait dans une ambiance des plus conviviales et des plus respectueuses des mesures de sécurité sanitaire, en présence des autorités logales et régionales, au Palais des Congrès de Dakhla.

Initiée et organisée par l’Association «Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle» et le Global Kitesports Association (GKA) la compétition s’est faite une grande place dans le domaine du sport marocain et international car elle réunit chaque année, de grands spécialistes, en plus des Riders de plus de 20 pays, de tous les continents.

A noter qu’en ses 11 années d’existence, le Prix Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla a connu la participation de plus de 600 Riders du monde entier.

Beaucoup y retournent chaque année, non seulement pour la compétition, mais également pour y (re) vivre des moments inoubliables, dans un décor presque surréaliste.

Désormais rendez-vous incontournable et à grande renommée internationale, le Prix Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2021 se veut, depuis son lancement, un vecteur de dynamisation et de promotion de la destination Dakhla / Maroc.