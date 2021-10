11ème édition du championnat mondial de Kite-surf : les planches s’envolent à Dakhla

Dakhla a accueilli la 11ème édition du championnat mondial de Kite surf «Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2021», organisée du 27 au 31 octobre avec la participation des meilleurs riders du monde.

L’activité du Surf à Dakhla a acquis une réputation mondiale. La 11ème édition du championnat mondial de Kite-surf «Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2021», Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et placé sous l’égide de la World Sailing Fédération (WSF), constitue un rendez-vous incontournable pour promouvoir cette activité sportive au Maroc et à l’international.

Du 27 au 31 octobre, les plus grands noms du Kite-surf seront en compétition, dans l’un des spots les plus convoités, Foum Labouir, pour décrocher le titre « Rider of the year ».

Toutes les conditions sont réunies pour réussir cette manifestation sportive, initiée par l’Association «Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle» et le Global Kitesports Association (GKA). Le vent est off-shore et la température est parfaite pour les surfeurs.

Cette compétition est bien encadrée et sécurisée, respectant les strictes mesures de sécurité sanitaire, pour permettre aux sportifs d’apprécier la compétition et la vivre dans des conditions saines.

Il convient de noter que le Prix Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla, éclatant il y a plus d’une décennie, a connu la participation de plus de 600 Riders issus de plus de 20 pays des quatre continents.