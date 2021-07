42e Moussem d’Assilah : Clôture de la session d’été

Le dimanche 18 juillet 2021 marque la clôture de la première période (session d’été) du 42e Moussem Culturel International d’Assilah.La session d’automne de la 42è édition du Moussem culturel international d’Assilah se tiendra, du 29 octobre au 21 novembre, à l’initiative de la Fondation du Forum d’Assilah, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

La manifestation artistique et culturelle d’automne sera organisée en collaboration avec le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports- Département de la Culture-, et la commune d’Assilah, indique un communiqué de la Fondation.

Cette session sera marquée par l’organisation de trois colloques, sous les thèmes “quel avenir pour la démocratie électorale?”, “le Maghreb et le Sahel: l’inéluctable partenariat” et “les Arabes et les nouvelles mutations régionales et internationales : où va le panarabisme?”, qui verront la participation d’un parterre de chercheurs et d’intellectuels venus des quatre coins du monde, et ce dans le cadre de la 35ème édition de l’Université ouverte Al-Mouatamid Ibn Abbad. Lors de cette session, un vibrant hommage sera rendu au vétéran de la presse marocaine, Mohamed Brini, en plus de l’organisation de soirées poétiques, qui seront animées par d’éminents poètes marocains et arabes, dont Abdelkrim Tabal (Maroc), Qassem Haddad (Bahreïn), Chawki Bazih (Liban), Sultan Al Amimi (EAU), Ali Abdullah Khalifa (Bahreïn) et bien d’autres poètes. A l’instar des Moussems précédents, cette session automnale accueillera des artistes professionnels du Maroc, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe, qui animeront les ateliers de peinture et de gravure, fait savoir la même source. Une exposition “one-man-show” du célèbre artiste peintre Khalid El Bekkay aura ainsi lieu à la Galerie du Centre Hassan II, ainsi qu’une exposition des jeunes peintres d’Assilah à la Galerie “Diwan” du palais de la culture. La première période (Session d’été) du 42è Moussem Culturel international d’Assilah sera clôturée ce dimanche.

Cette session, consacrée aux arts plastiques, a été ponctuée par des ateliers de peinture murale, de peinture et de gravure, et des Enfants du Moussem, ainsi que des expositions “Rabiïyat” et celles des enfants, en plus de l’atelier d’Ecriture des enfants.

