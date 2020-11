A cause du Covid, Venise reporte sa taxe d’entrée pour les touristes

La commune de Venise a décidé de reporter à 2022 la mise en oeuvre de sa taxe d’entrée pour les touristes, qui devait entrer en vigueur au cours de l’été, un report destiné à tenter de relancer une activité complètement à l’arrêt.

“A la lumière de la situation actuelle, liée à la pandémie de Covid-19, nous avons décidé de faire un geste important afin de favoriser le retour des flux touristiques”, a souligné l’adjoint au Budget, Michele Zuin, dans un communiqué.

“C’est une mesure juste qui s’inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique de l’administration visant à relancer l’économie de la ville”, a-t-il dit.

Il a précisé que dans le même temps, “le développement des logiciels pour la gestion du système de réservation se poursuivait” en vue de la mise en oeuvre de la taxe le 1er janvier 2022.

Venise est désertée depuis l’éclatement de la pandémie de Covid-19, qui a mis un coup d’arrêt aux transports aériens et au tourisme.

En Italie, le tourisme représente 13% du PIB et 15% des emplois, mais l’économie de la Cité des Doges est encore plus dépendante de ce secteur.

L’Italie a été le premier pays européen touché en février par le coronavirus et a payé un lourd tribut, avec plus de 1,3 million de cas et près de 48.000 morts. Son économie devrait connaître cette année sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale.

( Avec AFP)