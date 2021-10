Achraf Hakimi et le PSG, favoris pour la Ligue des Champions

Au Paris Saint-Germain, les émotions et les matchs sont poussés à l’extrême, encore plus en Ligue des Champions. En effet, après le premier match nul face au Club Bruges (1-1), les Parisiens ont été très décriés et remis en question. Pas de cohésion d’équipe, pas de repli défensif, pas de circuit de passes favoris… Paris avançait dans un brouillard bien épais et Mauricio Pochettino peine à trouver la bonne recette.

Forcément, après le mercato XXL réalisé par les dirigeants parisiens, le projet PSG a été vite critiqué et les plus gros consultants internationaux n’ont pas hésité à mettre en pièce les superstars parisiennes. Mais comme souvent ces dernières années, les Franciliens ont répondu sur le terrain en réalisant un immense match contre Manchester City, pour le deuxième match de poule.

À domicile, au Parc des Princes, les hommes de Pochettino ont pris leur revanche sur la demi-finale de la Ligue des Champions de l’année précédente avec une victoire 2-0. Idrissa Gueye a ouvert la marque en première période, récompensant les bons débuts du PSG, puis Lionel Messi a réalisé son premier coup de génie à un quart d’heure du terme. Pour son premier but au Parc, le sextuple Ballon d’Or a émerveillé tout son monde pour offrir un succès de poids au PSG. Avec ce tour de force, Paris a retrouvé un certain sérieux et une vraie reconnaissance sur la scène européenne. En effet, selon le site français de paris sportif bwin, le PSG est toujours le favori pour remporter la coupe aux grandes oreilles au mois de mai prochain. Les Parisiens ont une cote à 4,00 pour remporter leur première LDC contre 4,40 pour Manchester City et le Bayern Munich. Chelsea, champion d’Europe en titre, arrive ensuite avec une cote de 7,50.

Il faut évidemment mettre en lumière le groupe énorme mis à disposition de Mauricio Pochettino. Arrivé en janvier dernier dans la capitale, l’ancien de Tottenham a eu un boost énorme dans son effectif entre juillet et août. Les Parisiens ont cassé leur tirelire pour recruter Achraf Hakimi, qui fait partie des meilleurs latéraux droits au Monde. L’international Marocain a profité du no man’s land à ce poste pour prendre la place de titulaire en remplaçant Alessandro Florenzi, prêté l’an passé par l’AS Roma. Malgré les 60 millions d’euros investis, l’ancien du Real est vite devenu un membre important de l’équipe et s’entend à la perfection avec Kylian Mbappé. Il représente déjà la meilleure pioche du PSG sur ce mercato.

Parmi les autres renforts, le PSG s’est offert Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi sans débourser la moindre indemnité de transfert puisque les quatre sont arrivés libres de tout contrat. Même si de grosses primes à la signature ont été signées, cela représente un atout et des ajouts non négligeables dans l’équipe. Enfin, lors du 31 août, Paris a accueilli en prêt avec option d’achat Nuno Mendes, un jeune talent au poste de latéral gauche. Ainsi, avec toutes ces recrues, le PSG a comblé ses carences dans l’effectif et semble armé pour répondre à toutes les oppositions. Et depuis le début de la saison, d’autres joueurs ont clairement haussé leur niveau de jeu comme Gueye et Herrera, de quoi placer le PSG comme le gros favori au titre. Aux Parisiens, dorénavant, de répondre présents tout au long de la saison…