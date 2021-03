AGR : Les revenus agrégés des sociétés cotées en repli

Les revenus agrégés des sociétés cotées en Bourse de Casablanca se sont établis à 61 MMDH ‎au 4ème trimestre de l’année écoulée, en repli de 6,7% par rapport au T4-2019 et ce, en dépit ‎de la poursuite de la reprise de l’activité économique post-confinement.‎

Selon Attijari Global Research (AGR), cette contre-performance intervient après une quasi-‎stagnation des revenus au T1-2020 à +0,5%, suivie de deux baisses successives au T2 et au T3 ‎de -10,5% et -4,5%. ‎

Plus en détails, comme le souligne le récent « Research report – Equity » d’AGR, 50 sociétés ‎cotées parmi les 71 ayant publié leurs résultats au terme de ce dernier trimestre de l’année 2020 ‎accusent une contraction de leur chiffre d’affaires (CA) contre 43 lors du T3-2020. ‎

Les analystes d’AGR soulignent, par ailleurs que les secteurs de l’immobilier, de l’énergie, des ‎banques et du BTP ont pâti, durant le T4-2020, d’un affaiblissement visible de la demande par ‎rapport à l’année 2019. ‎

En effet, leurs revenus trimestriels ont reculé de respectivement 1,5 MMDH, 1,3 MMDH, 440 ‎millions de dirhams (MDH) et 199 MDH. À l’opposé, les secteurs de l’automobile et des ‎télécoms enregistrent une appréciation relative de leurs revenus, relèvent-ils, notant qu’il s’agit ‎d’une hausse de 104 MDH et de 62 MDH respectivement.

En outre, ce rapport fait également ressortir que le CA agrégé de la cote s’établit à 239,8 ‎MMDH en 2020 contre 252,7 MMDH en 2019, soit un recul de 5,1%. Sur la base du poids ‎capitalistique des différents secteurs cotés, deux constats se profilent. ‎

En effet, 10 secteurs cotés, représentant 38% de la capitalisation du marché, accusent des ‎baisses plus ou moins sensibles de leur activité à fin décembre. Il s’agit de l’immobilier (-‎‎55,4%), de l’énergie (-19,6%), du BTP (-13,0%), du ciment (-8,6%), de l’automobile (-6,9%), ‎des sociétés de financement (-5,7%), des ports (-5,2%), des assurances (-3,4%), de l’agro-‎alimentaire (-2,4%) et des nouvelles technologies de l’information – NTI (-0,4%). ‎

Le second constat est que 4 secteurs cotés, qui pèsent près de 58% dans la capitalisation du ‎marché, ont publié un CA annuel en hausse. Il s’agit de la Grande Distribution, des Banques, ‎des Mines et des Télécoms dont les revenus progressent de +5,9%, +3,0%, +1,6% et +0,7% ‎respectivement. ‎