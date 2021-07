Aïd Al Adha : CDG Prévoyance procédera au paiement anticipé des retraites et des rentes accidents

· Mot de passe oublié ? Avec « Sarout e-htiyati » plus besoin de retenir un identifiant et un mot de passe ! Un simple scan d’un QR code vous permet d’accéder aux services de votre espace bénéficiaire.

A PROPOS DE CDG PRÉVOYANCE

La Branche Prévoyance de la Caisse de Dépôt et de Gestion, portée par CDG Prévoyance, incarne sa vocation de tiers de confiance et assure la gestion administrative, technique et financière de deux organismes : la CNRA et le RCAR et par conséquent, 151 milliards de dirhams de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population, d’architecture et de nature de prestations.

Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance, opérateur global et intégré, s’appuie sur une gouvernance, une plateforme organisationnelle moderne, un système d’information agile et extensible et un capital humain qualifié pour servir plus de 1 million de citoyens.

CDG Prévoyance, CNRA et RCAR sont certifiés ISO 9001 version 2015, ISO 27001 version 2017, ISAE Type II et couronnés de 3 reconnaissances d’excellence de l’AISS pour les lignes directrices en matière de Technologies de l’information et de la Communication, Bonne Gouvernance et Qualité des Services.