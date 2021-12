L’Allemagne juge la proposition d’autonomie comme une contribution importante de la part du Maroc pour résoudre le différend autour du Sahara

Le ministère fédéral allemand des affaires étrangères a rendu public, lundi, un communiqué dans lequel il estime que la proposition d’autonomie est une contribution importante de la part du Maroc pour résoudre le différend autour du Sahara.

Le même communiqué indique que la position du gouvernement fédéral allemand au sujet du Sahara n’a pas changé depuis des décennies. Il ajoute que l’Allemagne soutient l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour la recherche d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable sur la base de la résolution du Conseil de sécurité 2602.

Voici par ailleurs la traduction de ce communiqué :

« Le Royaume du Maroc est un pont important entre le Nord et le Sud à la fois politiquement, culturellement et économiquement – le pays est un partenaire clé de l’Union européenne et de l’Allemagne en Afrique du Nord. L’Allemagne et le Maroc entretiennent des relations diplomatiques depuis 1956.

Le Maroc a lancé de vastes réformes au cours de la dernière décennie. Le pays joue un rôle important dans la stabilité et le développement durable de la région. Cela est évident notamment dans son engagement diplomatique envers le processus de paix libyen.

Les Nations Unies travaillent sous la houlette du nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura à trouver une solution à la question du Sahara.

La position du gouvernement fédéral à ce sujet n’a pas changé depuis des décennies. L’Allemagne soutient l’Envoyé personnel dans ses efforts visant à trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable sur la base de la résolution du Conseil de sécurité 2602 (2021). Le Maroc a apporté une contribution importante à un tel accord en 2007 avec un plan d’autonomie.

Il existe d’importantes relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’Allemagne.

L’Allemagne est classée 7e dans la balance commerciale marocaine 2019.

En 2019, l’Allemagne a importé du Maroc pour 1,4 milliard d’euros de marchandises, tandis que des marchandises pour 2,2 milliards d’euros ont été exportées. Avec un focus sur Casablanca et Tanger, près de 300 sociétés à participation de capital allemand sont représentées au Maroc.

Le Maroc est une destination de voyage populaire, environ 6% des touristes étrangers venaient d’Allemagne en 2019.

L’Allemagne accompagne le Maroc dans son parcours de modernisation et est l’un des principaux donateurs bilatéraux avec un engagement total de près de 1,2 milliard d’euros en 2020.

La coopération germano-marocaine au développement est axée sur les domaines du développement économique durable et de l’emploi, des énergies renouvelables et de la gestion de l’eau.

Le Maroc fait partie de l’initiative du G20 « Compact with Africa » pour améliorer les conditions-cadres de l’investissement privé. À cette fin, les deux pays ont convenu fin novembre 2019 d’un partenariat de réforme germano-marocain. En 2020, l’Allemagne a soutenu le Maroc avec un vaste programme d’aide d’urgence pour faire face à la crise du Coronavirus.

En outre la GTZ et la KfW, la Fondation Friedrich Ebert, la Fondation Konrad Adenauer, la Fondation Friedrich Naumann, la Fondation Hanns Seidel et la Fondation Heinrich Böll ont des bureaux au Maroc. La langue allemande et la coopération scientifique sont encouragées. Le Goethe-Institut possède des antennes à Casablanca et Rabat ainsi que des représentations à Tanger et Oujda. De plus, il existe des écoles partenaires et plus de 20 partenariats dans le secteur universitaire.

Des professeurs du Service allemand d’échanges universitaires enseignent à Rabat et à Meknès.

Le ministère fédéral des Affaires étrangères promeut également la préservation culturelle au Maroc ».