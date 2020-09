Allianz et Jubilee Insurance nouent un partenariat stratégique

Le 29 Septembre 2020, Jubilee Holdings Limited (“JHL” ou “Jubilee Insurance”), le plus grand groupe d’assurance d’Afrique de l’Est, et Allianz, l’un des principaux assureurs et gestionnaires d’actifs au monde, ont signé un accord afin d’établir un partenariat stratégique dans les cinq pays Africains dans lesquels Jubilee opère actuellement.

Le partenariat couvre la branche de l’assurance non vie (également connue sous le nom d’assurance dommages) au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ainsi que le segment de l’assurance à court-terme au Burundi et à l’Île Maurice. JHL conservera ses activités vie et retraite ainsi que ses activités d’assurance santé au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Dans la structure de partenariat proposée, Allianz va acquérir des participations majoritaires dans chacune de ces entités pour un montant total de 10,8 milliards KES (84 millions d’Euros, 100 millions de Dollars USD), tandis que JHL conservera une participation minoritaire significative. La filiale de JHL au Kenya, Jubilee General Insurance Limited est la future joint-venture qui va acquérir également la compagnie d’Allianz au Kenya, Allianz Insurance Company of Kenya Limited.

Cette transaction, qui nécessite des approbations réglementaires sur les cinq marchés concernés ainsi qu’une restructuration des filiales de JHL en Ouganda et en Tanzanie en unités distinctes non vie, permettra à Allianz de devenir coactionnaire aux côtés de JHL dans cinq filiales non vie du Groupe JHL – en détenant entre 51% et 66% dans chaque société. Sur une base estimative, ces sociétés non vie représentent 12,3% du total des actifs nets consolidés de JHL, soit un total de 32,3 milliards de KES (252 millions d’Euros, 299 millions de Dollars USD) au 30 juin 2020.

Avec son siège social en Allemagne et plus d’un siècle d’histoire en Afrique, Allianz compte plus de 100 millions de clients particuliers et entreprises dans plus de 70 pays à travers le monde, et continue de construire et de développer sa présence à travers le continent. Le groupe est actuellement présent dans 12 pays d’Afrique et fournit ses services à ses clients sur 49 marchés africains. À l’échelle mondiale, Allianz a réalisé un chiffre d’affaires total de 142 milliards d’Euros (18 billions de KES, 14 milliards de Dollars USD) et un bénéfice d’exploitation de 11,9 milliards d’Euros (1,5 billion de KES) en 2019.

Fondée au Kenya en 1937 par Aga Khan Development Network (AKDN), JHL est une holding multinationale de services financiers opérant au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi et à l’Île Maurice. Elle est maintenant affiliée au Fonds Aga Khan pour le Développement Economique (AKFED). JHL est le plus grand assureur en Afrique de l’Est, et leader du marché de l’assurance non vie sur les marchés ougandais et tanzanien, ainsi que régionalement en Afrique de l’Est, avec des primes émises brutes de 38,2 milliards KES (299 millions d’Euros, 353 millions de Dollars USD) et un bénéfice avant impôts de 5 milliards KES (39 millions d’Euros, 46 millions de Dollars USD) pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.

A travers ce partenariat, Jubilee Insurance et Allianz visent à étendre et à élargir conjointement les marchés de l’assurance à travers l’Afrique de l’Est, en tirant parti des connaissances régionales approfondies de Jubilee Insurance, de son réseau, de la réputation de sa marque, combinés à l’expertise et les capacités mondiales du Groupe Allianz. Le partenariat vise à renforcer davantage le positionnement de JHL en tant que leader régional en apportant les meilleures pratiques internationales d’Allianz à ses clients en Afrique de l’Est tout en faisant face à l’évolution des risques d’assurance en proposant des produits adaptés. Il permettra également de soutenir les ambitions d’Allianz visant à atteindre une position de leadership sur les marchés clés du continent Africain.

« Nous sommes très fiers de ce développement historique pour Jubilee Insurance », a déclaré Nizar Juma, Président de JHL. Et de rajouter : « Au cours de la dernière décennie, nous avons été approchés par un certain nombre d’assureurs internationaux cherchant à s’associer à Jubilee pour s’étendre en Afrique de l’Est. Avec Allianz, nous avons maintenant trouvé un partenaire dont les objectifs stratégiques sont alignés aux nôtres, et dont l’expertise dans le secteur de l’assurance non vie est en mesure d’apporter une amélioration à notre gamme de produits et à la qualité des solutions de gestion des risques que nous pouvons offrir à nos clients ». Ce partenariat stratégique permettra également à JHL d’offrir des produits innovants, abordables et techniquement sophistiqués à une catégorie de la population régionale en croissance, soutenant ainsi l’ambition d’accroître la sensibilisation et l’accessibilité à l’assurance. Jubilee continuera à servir ses clients d’assurance vie et santé en mettant davantage l’accent sur ces branches d’assurance en croissance rapide sur les marchés principaux.

« Allianz est l’un des principaux assureurs et investisseurs sur les marchés clés de la zone CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance) et bénéficie d’un positionnement fort au Maroc, au Nigéria et au Ghana. Nous sommes impatients de pénétrer ces marchés clés d’Afrique de l’Est avec une part de marché substantielle dès le départ et JHL est le meilleur partenaire pour nous aider à réaliser cette ambition », a déclaré Coenraad Vrolijk, Directeur Général Régional et membre du Comité Exécutif Régional d’Allianz Africa. Et de continuer : « Nous pensons que ce partenariat favorisera la croissance sur ces marchés en fournissant des solutions innovantes et un service de qualité supérieure grâce à l’expertise combinée des deux organisations ». Allianz apporte 130 ans d’expérience en assurance à ce partenariat ainsi qu’une présence de longue date sur le continent africain.

En outre, le partenariat favorisera les synergies avec les investissements existants d’Allianz comme Africa Re, BIMA et Safeboda, qui sont actuellement actifs sur de nombreux marchés africains. Il offrira également l’occasion de déployer les solutions d’assurance mondiales d’Allianz afin de soutenir les entreprises multinationales et transfrontalières en pleine croissance en Afrique de l’Est.

« Allianz possède une expertise sur un large éventail de clients et de besoins en assurance. Alors que nos entreprises clientes se développent en dehors de la région de l’Afrique de l’Est, elles ont besoin d’un assureur susceptible de fournir une expertise et des solutions complètes et efficaces à tous leurs besoins d’assurance, avec les meilleures pratiques en matière de souscription et de traitement des réclamations », a déclaré Julius Kipngetich, Directeur Général Régional de JHL. Par ailleurs, le partenariat permettra à Jubilee Insurance de s’appuyer sur l’expertise reconnue d’Allianz dans les domaines de l’assurance aux particuliers, du digital et de la micro-assurance déployée sur plusieurs marchés en développement à travers le monde.

« Nous sommes impatients de combiner le meilleur de Jubilee et d’Allianz dans chacun de ces pays tout en permettant à Allianz d’acquérir une présence significative en Afrique de l’Est », a conclu Nandini Wilcke, Directrice Régionale des Fusions, Acquisitions et de la Transformation et Secrétaire Générale d’Allianz Africa.

Une cérémonie de signature a eu lieu aujourd’hui à Nairobi, marquant ainsi le début de ce partenariat stratégique et à laquelle Oliver Baete, CEO d’Allianz SE et Sultan Ali Allana, Directeur du Fonds Aga Khan pour le développement économique (AKFED) et Responsable des Services Financiers, ont participé à distance.

A propos de Jubilee Holdings Limited (www.jubileeinsurance.com)

Jubilee Holdings Limited et ses filiales constituent le Groupe Jubilee. Créé en août 1937 par Aga Khan Development Network (AKDN), en tant que première compagnie d’assurance locale basée à Mombasa. Jubilee Group a étendu sa présence dans toute la région pour devenir le plus grand assureur mixte en Afrique de l’Est, gérant à la fois des assurances à long terme et à court terme.

Aujourd’hui, Jubilee Group est le plus grand assureur d’Afrique de l’Est avec plus de 500.000 clients. Il est également le plus grand fournisseur d’assurances santé en Afrique de l’Est, au service de nombreuses sociétés de premier ordre dans la région.

Jubilee Group dispose d’un réseau de bureaux couvrant le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, l’Île Maurice et le Burundi. Il s’agit du seul groupe d’assurance certifié ISO et dont la maison mère est cotée sur les trois bourses d’Afrique de l’Est – la Bourse de Nairobi (NSE), la Bourse de Dar es Salaam et la Bourse de l’Ouganda. Ses bureaux régionaux sont très bien notés en matière de leadership, de qualité et de gestion des risques et ont obtenu une cote de crédit AA- au Kenya et en Ouganda et une cote de crédit A + en Tanzanie.

A propos d’Allianz (www.allianz.com)

Le Groupe Allianz est l’un des plus grands assureurs et gestionnaires de fonds au monde avec plus de 100 millions de clients particuliers et entreprises dans plus de 70 pays. Les clients d’Allianz bénéficient d’une large gamme de services d’assurance aux particuliers et aux entreprises, allant du dommage à la santé, à l’assurance-crédit et aux programmes d’assurance internationaux. Comptant parmi les plus grands investisseurs à l’échelle internationale, le Groupe Allianz gère un portefeuille d’investissement de 766 milliards d’euros pour le compte de ses clients tandis que ses filiales gestionnaires de fonds Allianz Global Investors et PIMCO gèrent un portefeuille additionnel de 1,7 trillions d’euros d’actifs pour le compte de tiers. Grâce à son intégration systématique de critères écologiques et sociétaux dans nos processus d’affaires et ses décisions d’investissement, Allianz détient la position de leader parmi les assureurs dans le Dow Jones Sustainability Index. En 2019, plus de 147 000 collaborateurs ont contribué à réaliser un chiffre d’affaires de 142 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 11,9 milliards d’euros.

A propos d’Allianz Africa (www.allianz-africa.com)

En Afrique, Allianz est présent dans 12 pays et accompagne ses clients dans 49 marchés. Ses 2.908 employés ont réalisé un chiffre d’affaires de 663 millions d’euros en 2019, toutes entités confondues. Allianz est le fournisseur de micro-assurance pour 1,7 million de familles et individuels à faible revenus en Afrique.