Alphabétisation: 300.000 bénéficiaires dans les mosquées en 2021-2022

Quelque 300.000 personnes devront bénéficier des programmes d’alphabétisation dans les mosquées au titre de l’exercice 2021-2022, d’après des données fournies vendredi par le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Durant la période allant de 2000 à 2021, 3.911.384 personnes ont pu suivre les cours d’alphabétisation prodigués dans les mosquées du Royaume, rappelle le ministère dans un bilan consacré aux mesures prises dans le cadre de ce programme national durant l’année en cours et celles prévues en 2022.

Pour ce qui est de l’exercice 2020-2021, le ministère a indiqué que les inscrits aux niveaux I et II du programme ont totalisé 283.758 dans 6.677 lieux de culte à travers le territoire national.

Les cours ont été animés par 7.959 encadrants, accompagnés par 1.188 coordinateurs et conseillers éducatifs et 401 formateurs pédagogiques, précise la même source.

Abordant les projets programmés pour 2022, le ministère prévoit de porter à 10.000 le nombre d’encadrants, d’augmenter de 5% le taux de couverture dans le milieu rural et d’élargir les catégories ciblées parmi les hommes.

L’un des ambitieux objectifs fixés pour ce programme est d’accroître le taux d’intégration entre les niveaux I et II pour atteindre un pourcentage de 65% des bénéficiaires accédant au niveau supérieur, soit une hausse de 25%.

Le ministère œuvrera, en outre, à adopter de nouveaux modes d’enseignement pour le niveau II en introduisant les cours télévisés et le distanciel (Internet), à instaurer le système de certification et à ouvrir des passerelles d’accès aux autres circuits du système national d’éducation et de formation.

