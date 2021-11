Arabie Saoudite: Al Nassr se sépare d’Abderrazak Hamdallah

Le club saoudien d’Al Nassr a annoncé avoir mis fin au contrat qui le liait à l’attaquant marocain, Abderrazak Hamdallah.

Le club, qui occupe la 9è place du classement de la Saudi Pro League, a rendu public via les réseaux sociaux avoir résilié le contrat avec l’ancien Safiot « conformément au règlement de la FIFA« .

Le Marocain ne faisait plus partie des schémas tactiques de son ex-entraîneur croate, Alen Horvat, après que son niveau ait connu une baisse de régime très remarquable sur les plans technique et physique, ne parvenant plus à donner un plus à son équipe, ni à faire trembler les filets comme il en avait le secret et l’habitude de faire.

Meilleur buteur du championnat saoudien en 2018-2019 avec 34 buts et en 2019-2020 avec 29 réalisations, Hamdallah a également terminé meilleur buteur de la Ligue des champions de l’AFC en 2019-2020 avec 7 buts.

( Avec MAP )