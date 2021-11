ASMETS élit son nouveau président et plaide pour une relance des secteurs de la restauration et du tourisme à travers les Titres de Services

Le lundi 08 novembre 2021, à Casablanca, lors de leur Assemblée Générale Ordinaire, les membres de l’Association Marocaine des Emetteurs de Titres de Services – ASMETS – ont élu leur nouveau Président, Slim Ben Ammar, Directeur Général de Sodexo Avantages et Récompenses Tunisie et Afrique du Nord.

Les membres de l’ASMETS partagent la même ambition, celle de mettre à disposition des entreprises marocaines et de leurs salariés des avantages sociaux qui se matérialisent par des titres de services, sous format papier ou numérique.

En effet, les titres de services sont un vecteur-pivot pour l’économie d’un pays. Au Maroc, cette activité génère un volume d’émission de titres d’environ 500 Millions de dirhams par an à travers les bons repas et les cadeaux. Les sociétés d’émission de titres de services ont ainsi noué des partenariats avec un réseau commercial de plus de 3 500 fournisseurs, restaurateurs et franchises.

« Dans de nombreux pays dans le monde, le rôle des titres de services, et plus particulièrement des Bon Repas a été fortement impactant et utile pour la relance du tissu économique, durant cette crise sanitaire mondiale. Le Maroc se penche également de très près sur cet outil, notamment avec le lancement proche des Chèques-Vacances et une consolidation du Bon Repas » affirme Slim Benamar.

Les avantages du bon repas sont aujourd’hui prouvés pour l’ensemble de l’écosystème :

Pour les salariés, à travers l’augmentation de leur pouvoir d’achat et son indexation sur l’inflation

Pour les entreprises qui ont en font un véritable levier de performance managériale et d’attractivité

Pour les restaurateurs et les franchises qui multiplient leur chiffre d’affaires, créent de l’emploi et fidélisent leur clientèle

Pour les pouvoirs publics, qui accroissent/optimisent la collecte des impôts et luttent contre l’économie informelle

Le nouveau bureau souhaite ainsi accompagner la nouvelle vision gouvernementale axée sur l’emploi et le bien-être social des salariés. A cet effet, l’ASMETS est engagée dans une concertation étroite avec le gouvernement d’une part, pour améliorer le cadre de gouvernance du Bon Repas et accroître son attractivité, et d’autre part, afin de poursuivre son action de soutien au secteur du tourisme, à travers la mise en œuvre effective des Chèques-Vacances.

Pour rappel, l’ASMETS est une association professionnelle à but non lucratif composée de sociétés marocaines et filiales de groupes internationaux [Edenred, Hotelys, Sodexo, Up Maroc] qui œuvrent dans le secteur des titres de services de restauration (Bons repas) et de cadeaux.

L’ASMETS représente aujourd’hui l’ensemble des opérateurs qui émettent des titres sociaux et de restauration au Maroc. Aujourd’hui, plus de 200 000 travailleurs bénéficient des titres de services dans 2 200 entreprises.