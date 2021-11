Assurance: Hausse de 10,8% des primes émises à fin septembre

Les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance ont dépassé les 39 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2021, en hausse de 10,8% par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

La branche « Vie » a progressé de 15,1% à plus de 1→7 MMDH et la branche « Non vie » a évolué de 7,5% à 21,25 MMDH, ressort-il des statistiques trimestrielles publiées par l’Autorité.

→ Lire aussi : ACAPS: Vers une réforme profonde du code des assurances

Sur le seul troisième trimestre 2021, l’ACAPS fait état d’une hausse des primes de 10,6% à près de 11,15 MMDH. Les primes « Vie » se sont accrues de 11,9% à 5,52 MMDH et « Non Vie » de 9,4% à 5,62 MMDH.

Par ailleurs, l’Autorité fait savoir que les prestations et frais payés, au titre du troisième trimestre 2021, se sont établis à près de 7,31 MMDH, en augmentation de 15,4% par rapport au T3-2020.

Les frais d’acquisition se sont élevés à 836 millions de dirhams (MDH), en repli de 3,7% et les frais de gestion se sont chiffrés à près de 1,08 MMDH (-25,6%).

( Avec MAP )