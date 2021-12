Assurances: Hausse de 9,3% des primes émises à fin octobre (ACAPS)

Les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance ont atteint près de 43,1 milliards de dirhams (MMDH) au cours des dix premiers mois de cette année, en hausse de 9,3% comparativement à fin octobre 2020, indique l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

La branche « Vie » a progressé de 13,5% à 19,5 MMDH et la branche « Non vie » a évolué de 6,1% à 23,6 MMDH, ressort-il des statistiques mensuelles d’octobre 2021 publiées par l’Autorité.

Au niveau de la branche « Vie », les segments « Épargne-dirhams », « décès » et « Épargne-support unités de compte » ont marqué respectivement des hausses de 13,6%, 5,8% et 28%.

Dans la branche « non vie », l’Autorité fait également état d’une hausse des primes des « risques techniques » de 21% à 194,7 millions de dirhams (MDH). Par ailleurs, les primes de l' »Automobile » se sont établies à plus de 11,22 MMDH à fin octobre, en hausse de 8,6%, et celles émises dans le cadre de l’assurance « accidents corporels », se sont chiffrées à plus de 3,98 MMDH (+4,3%).

Sur le seul mois d’octobre 2021, l’ACAPS fait état d’une baisse des primes de 1,8% à 3,8 MMDH. Les primes « Vie » se sont accrues de 1,5% à 1,5 MMDH alors que les primes « Non Vie » ont reculé de 3,8% à 2,4 MMDH.

( Avec MAP )