Assur’Risk : Première application mobile d’évaluation du risque incendie au Maroc

SAHAM Assurance lance Assur’Risk, première application mobile, permettant une évaluation des risques d’incendie de manière simple et autonome.

Cette application, qui digitalise de bout en bout le processus d’expertise des risques d’incendie pour toute Entreprise, grande ou petite, permet un gain de temps considérable et un partage immédiat du rapport d’expertise entre l’intermédiaire, le client et la Compagnie.

Très intuitive et simple d’utilisation, l’application Assur’Risk permet en effet à son utilisateur, via un questionnaire rapide, d’obtenir en temps réel une évaluation du risque d’incendie d’un site, item par item (construction, installation électrique, etc.), et de façon globale.

Elle lui permet ensuite d’éditer un rapport de risque numérique, regroupant, pour le site évalué, les points forts à maintenir et éventuellement à développer davantage. Ce rapport est partagé en temps réel entre l’intermédiaire, le client et la Compagnie. En plus de permettre d’évaluer les risques, cette application permet ainsi également d’identifier les points à améliorer pour lesquels des actions de prévention doivent être entreprises dans les meilleurs délais possibles.

Cette innovation est donc bénéfique à la fois en termes de prévention et de gain de temps pour les clients Entreprises. C’est un outil puissant, car efficace, simple et très accessible, y compris pour les petites entreprises. Il se veut ainsi un vecteur d’inclusion fort en matière de prévention des risques pour les entreprises marocaines, de même qu’il a vocation à réduire les dommages corporels consécutifs aux incendies.

Ce lancement intervient dans la continuité des mesures d’autonomisation et de prévention mises en place par la Compagnie au profit de ses clients Entreprises, et confirme encore une fois le positionnement d’acteur innovant et citoyen de SAHAM Assurance.

Assur’Risk est disponible auprès du réseau d’intermédiaires SAHAM Assurance.

A propos de SAHAM Assurance

Filiale de Sanlam Pan Africa Assurance Non-Vie, SAHAM Assurance est présente sur le marché marocain depuis plus de 70 ans.

La Compagnie est le leader de l’assurance Non-Vie au Maroc et occupe aussi la première place en assurance automobile et en assurance santé. La Compagnie dispose du réseau d’agents généraux le plus large du Royaume, avec plus de 500 agences, ce qui lui offre une présence en zones urbaines et rurales. Ceci permet d’offrir une proximité géographique et une offre complète de produits et services. Le développement des activités de la Compagnie se fait également à travers un réseau de courtiers partenaires.

SAHAM Assurance apporte à ses clients les synergies de son réseau unique, international et multiculturel et leur garantit un niveau de qualité de service optimal pour les accompagner dans leurs projets.

En 2019, SAHAM Assurance a réalisé un chiffre d’affaires global de 5,4 milliards Dhs enregistrant une évolution de 3,8% par rapport à 2018. Une performance portée par la croissance des primes sur l’assurance Vie et Non-Vie, en hausse respectivement de 5,1% et 3,5%.