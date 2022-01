Banque participative : 2022 pour amorcer le tournant décisif

Alors que les marchés financiers mondiaux se transforment, les services bancaires conformes à la charia deviennent une option de plus en plus attrayante pour les investisseurs et les institutions financières. Outre les obligations islamiques, les Sukuks offrent de meilleures opportunités de croissance grâce aux prêts syndiqués, le financement et le refinancement de projets ainsi que les marchés boursiers.

Comme le rapporte le nouveau rapport « Islamic Finance Comes of Age », les activités dans le secteur de la finance islamique conforme à la charia augmentent actuellement rapidement et offrent des opportunités prometteuses pour que l’industrie mondiale des services financiers sorte de la récession actuelle. Les actifs investis dans la finance islamique totalisent actuellement 800 milliards de dollars et les consultants estiment qu’ils pourraient atteindre 4 000 milliards de dollars au cours des six prochaines années. Compte tenu de ce potentiel de développement, plusieurs pays dont le Maroc, offrent d’importantes opportunités aux institutions financières pour développer de nouveaux partenariats et se développer sur les marchés mondiaux. Le rapport traite des marchés des capitaux dans dix pays islamiques sélectionnés, qui offrent différentes opportunités aux investisseurs occidentaux en raison de leur maturité et de leur développement différents. De plus, les dix marchés peuvent être divisés en trois groupes, ce qui facilite grandement le choix des bonnes stratégies pour pénétrer ces différents marchés de la finance islamique.

Ces pays sont classés en 3 groupes dont les plus performants : Le Royaume d’Arabie saoudite (Arabie Saoudite), le Koweït, les Émirats arabes unis et la Malaisie. Viennent les challengers : le Qatar, Bahreïn et Oman. Et le reste, qui avance doucement que sont : le Maroc et la Tunisie, qui ont approuvé les produits financiers islamiques en 2007, tandis que l’Egypte n’a reconnu que les produits conformes à la charia en 2020. Néanmoins, ces nouveaux entrants bénéficient du soutien de leurs gouvernements et, dans le cas de la Tunisie et de l’Égypte, les décideurs font tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager l’afflux d’investissements. Seul le Maroc fait exception en raison de la réglementation jugée « stricte » par le rapport.

Quel défi pour les banques participatives marocaines ?

Les banques participatives ont fait leurs débuts au Maroc en 2018, moins d’un an après l’agrément de Bank Al-Maghrib. En 2021, le Maroc compte cinq banques participatives : Bank Assafa, Umnia Bank, Al Akhdar Bank, Bank Al Yousr et Bank al Tamweelwa Al Inma.

Le pays autorise également trois structures participatives au sein des banques conventionnelles pour mobiliser des ressources pour servir les besoins des clients en fournissant des produits conformes à la charia : Dar Al Amane, Arreda, Najma.

Sur la base d’un rapport statistique de la ((publié en septembre 2021), le total des actifs des banques islamiques a augmenté de 52% de septembre 2020 à septembre 2021. Cet indicateur semble très encourageant pour l’ensemble du secteur. Néanmoins, il cache des défis majeurs auquel le secteur de la banque participative doit faire face.

Selon « Islamic Finance News », le financement immobilier représentait 85 % du total des actifs de l’industrie à fin septembre 2021. Ce pourcentage diminue très lentement depuis décembre 2019. Pour les financements d’équipements, ils représentaient 6,7% du total des actifs de l’industrie à fin septembre 2021. Cette catégorie de financements a crû de 30,6% en un an. Et les autres catégories représentent 8,3% du total des actifs y compris les financements de trésorerie et les financements à la consommation, soutient la source.

Évidemment, les actifs immobiliers et de financement immobilier représentent les actifs les moins risqués de tout bilan bancaire, mais en même temps, ils génèrent moins de profit. Afin d’atteindre l’équilibre financier, les banques participatives doivent s’orienter vers des financements à court et moyen terme pour répondre à de nouveaux besoins de financement. Ils devraient également cibler d’autres segments de clientèle à servir, y compris les particuliers et les entreprises fortunés (en particulier les petites et moyennes entreprises).

De plus, elles doivent enrichir leur gamme de services pour attirer plus de clients et être perçues comme des banques universelles, et pas seulement comme des organismes de financement spécialisés. Ils doivent fournir des produits tels que des lettres de crédit, des lettres de garantie, des services quotidiens, etc.), a estimé « Islamic Finance News ».

La banque participative ne connait pas la crise

La banque participative ou islamique est un sous-secteur en pleine croissance au sein du système bancaire marocain, selon des données compilées par Bank Al-Maghrib.

Le financement islamique des prêts immobiliers au Maroc s’élevait à 14,950 millions de dirhams en septembre 2021, marquant une augmentation de 52,7% par rapport à la même période en 2020, selon un document publié par Bank Al-Maghrib.

Le document, intitulé « Indicateurs clés des statistiques monétaires pour septembre 2021 », détaille la performance globale du secteur bancaire au Maroc.

Il montre que la performance robuste du financement islamique est particulièrement significative dans les prêts au logement, avec une augmentation de 32,0 % par rapport à décembre 2020.

Le financement « Murabaha », officiellement appelé financement « participatif », est un système de financement sans intérêt.

Selon Bank Al-Maghrib, les financements « Mourabaha » ont enregistré un taux de croissance annuel de 75 % entre 2019 et 2020.

Concernant les dépôts des clients, les banques participatives ont poursuivi leur trajectoire ascendante depuis leurs débuts en 2018, passant de 1,4 milliard de dirhams en 2018 à 2,3 milliards de dirhams à fin 2019.

Bank Assafa, la seule banque participative détenue à 100% par des Marocains, détient actuellement la plus grande part des dépôts fixée à 1 milliard de dirhams, soit environ 38% du secteur bancaire participatif.

Fin 2019, le marché bancaire islamique mondial était estimé à 2,5 milliards de dollars. Des chiffres aussi élevés signifient que le Maroc a encore un long chemin à parcourir avant que ses banques participatives puissent opérer sur le marché mondial hautement concurrentiel de la finance islamique.

L’assurance Takaful prévue durant le premier trimestre 2022.

En 2022, la pression sur les banques participatives serait encore plus forte pour atteindre l’équilibre et l’amélioration du retour sur fonds propres. L’enjeu majeur pour eux est de trouver un équilibre entre les efforts de développement de produits, les impératifs de croissance et l’équilibre financier.

D’un autre côté, d’ici fin 2021, les premières licences Takaful seraient accordées et au premier trimestre 2022, il y aurait le lancement d’une offre qui aurait un impact positif sur l’ensemble de l’industrie en termes d’offres de produits et de dépôt.