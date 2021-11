Biden signe en grande pompe le projet de loi de 1,2 trillion $ sur les infrastructures

Le président américain Joe Biden a signé en grande pompe, lundi à Washington, le projet de loi bipartisan sur les infrastructures, d’un montant de 1,2 trillion de dollars, dans ce qui constitue sa première victoire législative majeure obtenue au bout d’un bras de fer acharné avec le Congrès.

M. Biden a accueilli des législateurs des deux partis, du Congrès et des gouvernements des États et des collectivités locales lundi à la Maison Blanche pour célébrer l’adoption du projet de loi et vanter ce qui, selon lui, signifie une transformation de la vie quotidienne de nombreux Américains.

« Mon message au peuple américain est le suivant : L’Amérique bouge à nouveau et votre vie va changer pour le mieux« , a déclaré M. Biden dans un discours à cette occasion.

« Le projet de loi que je m’apprête à signer est la preuve que, malgré les cyniques, les démocrates et les républicains peuvent s’unir et obtenir des résultats. Nous pouvons le faire. Nous pouvons obtenir de vrais résultats pour de vraies personnes« , s’est félicité le président américain.

La législation prévoit des investissements massifs dans les routes, les ponts, les voies navigables, entre autres. Il s’agit de la plus grande loi sur les travaux publics depuis que l’ancien président Dwight Eisenhower a créé le système d’autoroutes inter-États en 1956.

Ce plan coûtera 1,2 trillion de dollars sur huit ans et comprendra plus de 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses.

Les responsables de la Maison Blanche espèrent que l’adoption du projet de loi sera une aubaine pour la cote de popularité de M. Biden, en baisse à un an des élections de mi-mandat de 2022. Le président doit se rendre dans le New Hampshire et le Michigan mardi et mercredi pour présenter des projets spécifiques qui bénéficieront de cette législation.

( Avec MAP )