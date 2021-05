Blinken souligne le “rôle clé” du Maroc dans la paix et la stabilité au Proche-Orient

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a souligné, lors d’un entretien téléphonique mardi avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le “rôle clé” du Maroc dans la promotion de la paix et la stabilité au Proche Orient.

“Le Secrétaire a souligné l’importance d’un partenariat bilatéral solide et le rôle clé du Maroc dans la promotion de la stabilité dans la région“, a indiqué le département d’Etat dans un communiqué à l’issue de cet entretien.

MM. Blinken et Bourita ont fait état de leur “préoccupation commune concernant la violence en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, qui a coûté la vie à des civils israéliens et palestiniens, y compris des enfants“, a ajouté la même source.

Le chef de la diplomatie américaine a, par ailleurs, affirmé sur Twitter avoir discuté avec M. Bourita de “l’importance de rétablir le calme en Israël, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza pou empêcher de nouvelles pertes de vie humaines“.

“Le Maroc est un partenaire stratégique, et nous allons travailler ensemble pour mettre fin à ce conflit“, a-t-il souligné.

